Foto Incendiu la o anexă din curtea unei biserici din Timiș, folosită ca școală. 35 de copii și patru profesori s-au autoevacuat

Data publicării:
pompieri 112
Foto: Inquam Photos / George Călin

Un incendiu a izbucnit miercuri după-amiază la o anexă din curtea unei biserici din comuna Dudeștii Noi, județul Timiș. Clădirea era folosită pentru activități didactice, iar înăuntru se aflau 35 de copii și patru profesori, care au reușit să iasă din clădire până la sosirea pompierilor, potrivit News.ro.

Potrivit ISU Timiș, focul a cuprins o anexă din curtea unei biserici din Dudeștii Noi, utilizată ca spațiu educațional.

incendiu-timis-17-sept-25
Foto. ISU Timiș/ News.ro

La fața locului au fost trimise echipaje de intervenție din cadrul Detașamentelor 1 și 2 Timișoara, cu patru autospeciale de stingere și două ambulanțe SAJ. În sprijin a fost alertat și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență din comună.

În momentul izbucnirii incendiului, în clădire se aflau 35 de copii și patru cadre didactice, care au reușit să iasă la timp din clădire.

Editor : Ș.A.

