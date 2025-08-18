Incendiu la o clădire de birouri din Timișoara: 25 de persoane s-au autoevacuat. De la ce a pornit focul

Un incendiu a izbucnit luni seară într-o clădire de birouri de pe strada Mareșal Constantin Prezan din Timișoara, după ce o imprimantă a luat foc. În urma incidentului, 25 de persoane s-au autoevacuat, iar pompierii au intervenit de urgență pentru stingerea flăcărilor.

La fața locului au fost trimise două autospeciale de stingere, o autospecială de intervenție la înălțime și 15 pompieri din cadrul Detașamentului 1 Timișoara, potrivit News.ro.

„Ajunşi la locul intervenţiei, pompieri au constatat că incendiul se manifesta la un aparat electronic (imprimantă) situat într-un birou la nivelul etajului 1 al clădirii, cu degajări mari de fum. S-a acţionat rapid pentru lichidarea incendiului şi diminuarea pagubelor materiale”, a transmis ISU Timiş.

Din interiorul clădirii s-au autoevacuat 25 de persoane, iar niciuna nu a necesitat îngrijiri medicale.

