Live TV

Video Incendiu la o școală din Drobeta-Turnu Severin: 250 de elevi vor face ore online. De la ce a pornit focul

Data actualizării: Data publicării:
Autospecială de pompieri ISU, intervenție, București,
Autospecială de pompieri a Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Foto cu caracter ilustrativ: Profimedia.

Un incendiu a izbucnit într-o școală din Drobeta-Turnu Severin, după ce un calculator din laboratorul de informatică ar fi luat foc, potrivit primelor informații ale anchetatorilor. Nu se aflau elevi în clădire în momentul producerii incidentului, însă aproximativ 250 de copii vor face cursuri online, după ce fumul dens a afectat mai multe spații din unitatea de învățământ.

Actualizare 9.17 Cauza incendiului izbucnit la Școala nr. 14 din Drobeta-Turnu Severin a fost stabilită. Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții Inspectoratul pentru Situații de Urgență Mehedinți, focul a fost provocat de un scurtcircuit electric la unul dintre calculatoarele din laboratorul de informatică.

Pagubele sunt însemnate. Majoritatea calculatoarelor din laborator au fost afectate, iar mobilierul a fost distrus în urma incendiului.

La această oră încă sunt degajări de fum în unitatea școlară, iar pompierii intervin pentru lichidarea ultimelor focare.

Știrea inițială

Reprezentanții Inspectoratul pentru Situații de Urgență Mehedinți, dar și polițiștii ajunși la fața locului, au demarat verificări pentru a stabili cu exactitate cauza producerii incendiului. Ancheta este în desfășurare, iar specialiștii urmează să stabilească dacă a fost vorba despre un scurtcircuit sau despre o altă defecțiune tehnică.

Degajările de fum au fost semnificative, iar intervenția echipajelor a vizat atât stingerea focului, cât și ventilarea spațiilor afectate. La această oră, pompierii continuă operațiunile pentru lichidarea completă a incendiului.

Din cauza pagubelor produse și a fumului care a afectat mai multe săli, aproximativ 250 de elevi vor învăța astăzi în sistem online. Conducerea școlii a decis suspendarea cursurilor fizice până la finalizarea intervenției și evaluarea exactă a situației din clădire.

Autoritățile urmează să stabilească amploarea pagubelor materiale și momentul în care elevii se vor putea întoarce în siguranță la cursuri.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
kim jong un si fiica lui inspecteaza o racheta
1
Kim Jong-un și-a numit fiica în vârstă de 13 ani în funcția de „director general” al...
Militari ucraineni pe frontul din Donețk.
2
SUA au avertizat Ucraina să nu lovească interesele americane în atacurile asupra...
Viktor Orban
3
„O veste proastă pentru Europa”. Orban acuză liderii europeni că „au convenit cu Zelenski...
steagurile sua si cuba
4
Canada anunță că va acorda „imediat” Cubei 5,8 milioane de dolari sub formă de ajutor...
BUCURESTI - PSD - CONSILIUL POLITIC NATIONAL - 13 IAN 2025
5
Un primar avertizează că reforma lui Bolojan poate fi fentată. Care este trucul legal...
O nouă răsturnare de situație. Mario Iorgulescu, în fața verdictului final
Digi Sport
O nouă răsturnare de situație. Mario Iorgulescu, în fața verdictului final
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
mașină de poliție la accident
Accident grav pe DN6: o femeie pieton a murit după ce ar fi fost târâtă 500 de metri. Unul dintre șoferi ar fi fugit de la fața locului
„Comoară naţională”
„Comoară naţională”. Un calculator construit de Blaise Pascal în 1642, care urma să fie scos azi la licitaţie, nu poate părăsi Franţa
ilustrație cu un mecanism cu rotițe și o placă de bază cu un procesor de calculator
China a rezolvat o „problemă veche de un secol” cu un cip analogic de 1.000 de ori mai rapid decât cele digitale de ultimă generație
photo-collage.png - 2025-10-06T153939.804
Pereți decojiți și condiții precare în secția de psihiatrie din Drobeta-Turnu Severin. Reacția spitalului
banda a politiei pe care scrie politia, nu treceti
Noi detalii în cazul profesoarei şi a copilului său, găsiţi morţi în Drobeta-Turnu Severin. Ipoteza luată în calcul de anchetatori
Recomandările redacţiei
nicusor dan
Nicușor Dan a promulgat legea privind pensiilor magistraților...
Interview Of Ukraine’s National Guard Commander Oleksandr Pivnenko - Kyiv Region
Ce trebuia să facă Ucraina în primele zile ale invaziei ruse din...
mesaj-ro-alert-dsu
Două mesaje RO-Alert în Tulcea, după ce radarele au detectat o dronă...
Digi 24_2026_02_27_07_32_23
Pakistanul a bombardat mai multe ținte din Afganistan. Ministrul...
Ultimele știri
Încă o țară europeană vrea să interzică accesul la reţelele sociale pentru copiii sub 15 ani. Și anunță că platformele riscă amenzi
Sprijin major pentru economia Ucrainei: Fondul Monetar Internațional vine cu un program financiar pentru următorii patru ani
Sanae Takaichi, prima femeie premier din istoria Japoniei, vrea ca pe Tronul Crizantemei să ajungă, în continuare, doar bărbați
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Horoscop luna martie 2026. Racii pot avea cheltuieli legate de familie sau casă, Peștii învață să impună...
Cancan
Capitala a fost bombardată! Un avion a fost doborât în această dimineață. A început războiul dintre cele două...
Fanatik.ro
Spitalul care trebuie să fie construit gratis ne va costa 2,5 miliarde. Unul dintre marile eșecuri ale PNRR
editiadedimineata.ro
Armenia cere sprijinul UE pentru a contracara dezinformarea rusă înainte de alegerile parlamentare
Fanatik.ro
Adrian Mutu, reacție categorică după ce patronul parior de la CS Păulești s-a lăudat că îi este impresar: „Să...
Adevărul
Regimul umbrelor. Ayatollahul Khamenei a construit în jurul său un regim „rezistent la lovituri de stat”...
Playtech
Marie Jeanne Ion, jurnalista răpită în Irak, e de nerecunoscut. A trecut prin momente cumplite, cu ce se...
Digi FM
Câți bani a plătit un bărbat pentru un zbor la clasa întâi. A rămas fără cuvinte: „Este o cameră de hotel în...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"I-a furat iubita lui De Bruyne și vorbește despre valori!" Courtois i-a răspuns lui Chilavert, dar a primit...
Pro FM
Adda, primul clip de familie cu soțul și fiul. S-au distrat și au rămas cu amintiri de neuitat
Film Now
Baz Luhrmann, despre mariajul de 29 de ani cu Catherine Martin: „Este absolut real!” Ei duc vieți separate și...
Adevarul
Consilier al guvernatorul BNR: România a pierdut 8 miliarde de euro în două zile înaintea turului doi al...
Newsweek
Decizia care ar putea arunca în aer finanțele țării. Ajutoarele la pensie și pensiile în general, în pericol
Digi FM
Ce a pățit o femeie după ce a trecut printr-un AVC: "Acum sunt tratată ca o imigrantă. Situația îmi frânge...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Gaura gravitaţională" de sub Antarctica oferă o privire rară asupra interiorului profund al Terrei.Cum este...
Digi Animal World
Momentul când un băiețel de doar trei ani e urmărit de un coiot uriaș, chiar în fața casei: „Nu am crezut...
Film Now
Fiul lui Audrey Hepburn susține că filmul cu Lily Collins nu i-ar fi plăcut celebrei sale mame: „Sper să...
UTV
Mario Fresh este acuzat că a înșelat-o pe Alexia Eram cu Iuliana Beregoi. „Te faci de rușine! Ai grijă că...