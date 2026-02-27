Un incendiu a izbucnit într-o școală din Drobeta-Turnu Severin, după ce un calculator din laboratorul de informatică ar fi luat foc, potrivit primelor informații ale anchetatorilor. Nu se aflau elevi în clădire în momentul producerii incidentului, însă aproximativ 250 de copii vor face cursuri online, după ce fumul dens a afectat mai multe spații din unitatea de învățământ.

Actualizare 9.17 Cauza incendiului izbucnit la Școala nr. 14 din Drobeta-Turnu Severin a fost stabilită. Potrivit informațiilor transmise de reprezentanții Inspectoratul pentru Situații de Urgență Mehedinți, focul a fost provocat de un scurtcircuit electric la unul dintre calculatoarele din laboratorul de informatică.

Pagubele sunt însemnate. Majoritatea calculatoarelor din laborator au fost afectate, iar mobilierul a fost distrus în urma incendiului.

La această oră încă sunt degajări de fum în unitatea școlară, iar pompierii intervin pentru lichidarea ultimelor focare.

Știrea inițială

Reprezentanții Inspectoratul pentru Situații de Urgență Mehedinți, dar și polițiștii ajunși la fața locului, au demarat verificări pentru a stabili cu exactitate cauza producerii incendiului. Ancheta este în desfășurare, iar specialiștii urmează să stabilească dacă a fost vorba despre un scurtcircuit sau despre o altă defecțiune tehnică.

Degajările de fum au fost semnificative, iar intervenția echipajelor a vizat atât stingerea focului, cât și ventilarea spațiilor afectate. La această oră, pompierii continuă operațiunile pentru lichidarea completă a incendiului.

Din cauza pagubelor produse și a fumului care a afectat mai multe săli, aproximativ 250 de elevi vor învăța astăzi în sistem online. Conducerea școlii a decis suspendarea cursurilor fizice până la finalizarea intervenției și evaluarea exactă a situației din clădire.

Autoritățile urmează să stabilească amploarea pagubelor materiale și momentul în care elevii se vor putea întoarce în siguranță la cursuri.

