Live TV

Video Incendiu la Secția de Psihiatrie a Spitalului Județean Reșița. 16 pacienți evacuați și o femeie rănită. De la ce ar fi pornit focul

Data publicării:
incendiu psihiatrie
Captură video Digi24
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google

Un incendiu a izbucnit marți dimineață, în jurul orei 05:20, într-un salon al Secției de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Reșița. Flăcările și fumul gros au alertat personalul medical, care a activat imediat procedurile de urgență, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Caraș-Severin.

Focul s-a produs la etajul al doilea al Staţionarului 2 din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa, pe secţia Psihiatrie. Potrivit primelor informaţii, 16 pacienţi au fost evacuaţi şi o persoană a fost rănită pe Secţia Psihiatrie. Primele date arată că o cauză probabilă a incendiului ar fi fost fumatul în locuri nepermise.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin informează, marţi, că flăcările şi fumul gros izbucnite într-un salon situat la etajul al doillea au alertat imediat cadrele medicale, care au activat procedurile de urgenţă.

Pompierii Detaşamentului Reşiţa au mobilizat 19 militari şi au intervenit la faţa locului cu trei autospeciale de stingere, o autospecială de salvare de la înălţime şi o ambulanţă SMURD, fiind sprijiniţi de trei echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean.

Datorită intervenţiei prompte a personalului medical, 16 pacienţi aflaţi pe secţie au fost evacuaţi rapid din zona de pericol, însă, din păcate, o pacientă a suferit arsuri, fiind preluată de ambulanţa SMURD pentru acordarea îngrijirilor medicale, precizează sursa citată.

Focul, care a ars un pat dintr-un salon, a fost lichidat rapid de pompieri. Cauza probabilă a producerii incendiului a fost fumatul în locuri nepermise.

Editor : M.I.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Ce se împarte de Sf. Dumitru. Foto Getty Images
1
Ce se împarte de Sfântul Dumitru 2026: Preotul explică lista alimentelor permise pentru...
U.S.-WASHINGTON D.C.-TRUMP-HUNGARY-PM-MEETING
2
Trump îl consideră pe Orban „candidatul ideal” pentru una dintre cele mai importante...
Aleksandar Vucic și Vladimir Putin.
3
Prima reacție a Rusiei după înfrângerea aliatului său, Aleksandar Vucic, în alegerile din...
ID263860-INQUAM-PHOTOS-MALINA-NOROCEA
4
Oana Gheorghiu, după criticile lui Grindeanu la adresa lui Bolojan: „Atacurile politice...
aleksandar vucic pierde alegerile din serbia
5
Aleksandar Vucic și-a recunoscut înfrângerea în alegerile din Serbia. „Este clar că am...
Kylian Mbappe, postare în miez de noapte, după ce a ratat Balonul de Aur 2026
Digi Sport
Kylian Mbappe, postare în miez de noapte, după ce a ratat Balonul de Aur 2026
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Clădirea în care s-a produs incendiul. Foto Profimedia
Germania: trei studenți indieni au murit într-un incendiu, iar un român a fost arestat, fiind suspect de producerea acestuia
Incendiul catastrofal de la Primăria din Limoges. Foto Profimedia
Suspect arestat în Franța în legătură cu incendiul provocat la Primăria din Limoges, identificat ca fiind un activist de extremă stânga
incendiu iasi
Când vor avea ieșenii din nou apă caldă și căldură. Primăria va închiria un nou transformator după incendiul de la CET Iași
incendiu iasi
Incendiu la CET Iași. Oraşul rămâne fără apă caldă şi căldură: „Centrala este pe zero, pagubele sunt însemnate”
Vatican, Rome: Pope Leo XIV During His Weekly General Audience In St. Peter's Square
Papa Leon al XIV-lea va fi externat din spital. Vaticanul a anunțat când va avea loc prima apariție publică
Recomandările redacţiei
nicusor dan profimedia
Reacția lui Nicușor Dan, după ce SRI a devoalat rețeaua de sabotaj...
Rumen Radev
Rumen Radev sugerează că România e de vină pentru recentele atacuri...
luca niculescu foto facebook
Premierul Luca Niculescu condamnă acțiunile de sabotaj ale Rusiei în...
accident rutier triunghi semn
Sentință în cazul șoferiţei care a accidentat-o mortal pe Anastasia...
Ultimele știri
Singurul grup funcțional de la Termocentrala Turceni a fost oprit din nou, după o avarie la cazan
Alegeri decisive în Israel. Netanyahu riscă să piardă puterea după trei ani de război. Cine i-ar putea lua locul
Ce sprijin pregătește Guvernul pentru companii în 2027? Anunțul lui Alexandru Nazare după discuțiile cu mediul de afaceri
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
3 zodii lasă problemele cu banii în urmă, începând cu 27 octombrie 2026. Scapă de griji și își recapătă...
Cancan
'Nostradamus al Americii', profeție îngrijorătoare pentru 2028. Război care ar dura 27 de ani: 'Al 3-lea...
Fanatik.ro
Secretele Balonului de Aur 2026: tot ce camerele nu aveau cum să surprindă! Organizare suficientă, reguli...
editiadedimineata.ro
Imaginile cu Pantera Roz de la protestele din Franța sunt generate cu inteligența artificială
Fanatik.ro
„STOP! Nu accept să fiu jignit! E rasism sută la sută!”. Reacție virulentă a lui Șumudică după conflictul cu...
Adevărul
„Un cutremur pe scena politică”. Reforma administrației poate schimba raportul de forțe dintre partide
Digieconomic
Cât costă înmatricularea unei mașini aduse din străinătate în 2026. Ce taxe trebuie să plătești
Digi FM
Iubita tinerică a fostului Balon de Aur e model și pozează în costum de baie. E cu 38 de ani mai mică decât el
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Harry Kane a început să vorbească și cei din sală cu greu și-au putut stăpâni lacrimile: "Atât vreau să-ți...
Pro FM
Lidia Buble rupe tăcerea după zvonurile despărțirii de Horațiu Nicolau. Ce a spus despre viața ei personală...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Natalie Portman, despre partea întunecată a copilăriei la Hollywood: „Eram prezentată ca o Lolita sexualizată”
Adevarul
Bolnav de cancer în stadiu avansat, s-a întors să-şi trăiască ultimele zile în România, dar a fost arestat...
Newsweek
Nou scenariu pentru indexarea pensiilor. Creștere de 5% și ajutoare pentru pensionarii cu pensii mici
Digi FM
Donald Trump, acuzat de viol de o regină a frumuseții născută la Cluj. Beatrice Keul susține că a fost...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce să mănânci pentru a reduce riscul de pietre la rinichi. 5 alimente recomandate de specialiști
Digi Animal World
Povestea incredibilă a unui cocoș care a trăit 18 luni fără cap. Cum a devenit „Miracle Mike” o legendă
Film Now
La 84 de ani, Harrison Ford dovedește că vârsta e doar un număr. Actorul, pe bicicletă, de-a lungul coastei...
UTV
Sofia Vergara, surprinsă ținându-se de mână cu Dan Reynolds, solistul Imagine Dragons. Cei doi au ieșit la...