Un incendiu a izbucnit marți dimineață, în jurul orei 05:20, într-un salon al Secției de Psihiatrie a Spitalului Județean de Urgență Reșița. Flăcările și fumul gros au alertat personalul medical, care a activat imediat procedurile de urgență, potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Caraș-Severin.

Focul s-a produs la etajul al doilea al Staţionarului 2 din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Reşiţa, pe secţia Psihiatrie. Potrivit primelor informaţii, 16 pacienţi au fost evacuaţi şi o persoană a fost rănită pe Secţia Psihiatrie. Primele date arată că o cauză probabilă a incendiului ar fi fost fumatul în locuri nepermise.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin informează, marţi, că flăcările şi fumul gros izbucnite într-un salon situat la etajul al doillea au alertat imediat cadrele medicale, care au activat procedurile de urgenţă.

Pompierii Detaşamentului Reşiţa au mobilizat 19 militari şi au intervenit la faţa locului cu trei autospeciale de stingere, o autospecială de salvare de la înălţime şi o ambulanţă SMURD, fiind sprijiniţi de trei echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean.

Datorită intervenţiei prompte a personalului medical, 16 pacienţi aflaţi pe secţie au fost evacuaţi rapid din zona de pericol, însă, din păcate, o pacientă a suferit arsuri, fiind preluată de ambulanţa SMURD pentru acordarea îngrijirilor medicale, precizează sursa citată.

Focul, care a ars un pat dintr-un salon, a fost lichidat rapid de pompieri. Cauza probabilă a producerii incendiului a fost fumatul în locuri nepermise.

Editor : M.I.