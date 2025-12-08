Incendiu la Spitalul Judeţean Hunedoara: Planul roşu a fost activat. Zeci de pacienţi şi cadre medicale, evacuaţi

Planul roşu de Intervenţie a fost activat luni la Spitalul Judeţean Hunedoara, după un incendiu izbucnit la Secţia de Psihiatrie. 26 de pacienţi şi patru cadre medicale s-au autoevacuat, iar pompierii au intervenit rapid pentru stingerea flăcărilor, potrivit News.ro.

„Ca urmare a producerii unui incendiu la Secţia de Psihiatrie din cadrul Spitalului Judeţean, a fost activat Planul Roşu de Intervenţie, etapa I, la ora 17:10. Ca urmare a acestui eveniment s-au autoevacuat 26 pacienţi (19 femei şi 7 bărbaţi), precum şi 4 cadre medicale”, anunţă, luni seară, ISU Hunedoara.

La faţa locului au fost trimise mai multe autospeciale din cadrul Detaşamentelor Deva, Orăştie şi de la Secţia Ilia.

„Echipajele au localizat incendiul produs, cel mai probabil, din cauza unui scurtcircuit la un tablou electric. După ventilarea spaţiilor, pacienţii, ajutaţi de pompieri, s-au reîntors în clădire”, a mai transmis sursa citată.

Nicio persoană nu a avut nevoie de îngrijiri medicale.

Planul Roşu de Intervenţie a fost dezactivat la ora 17:52.

