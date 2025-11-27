Autoritățile au activat Planul roșu de intervenție la Spitalul Județean Reșița, după ce un fum gros a apărut într-o încăpere în care era montat un aparat RMN. Mai multe persoane au fost evacuate după ce fumul s-a propagat până la etajele unu și doi. Pompierii lucrează la ventilarea încăperilor pentru ca pacienții să revină cât mai repede în saloane.

Actualizare 17.30 Zeci de pacienți au fost evacuați din Spitalul Județean Reșița după ce, în timpul montării noii instalații de RMN de la parterul clădirii, au apărut degajări mari de fum și câteva flăcări. Incidentul nu s-a extins datorită intervenției rapide a medicilor și asistentelor, care au folosit extinctoare înainte de sosirea pompierilor.

Potrivit reprezentanților spitalului, fumul gros s-a propagat rapid către etajele superioare. De la etajul unu au fost evacuate 22 de persoane, iar de la etajul doi, unde se află și secții cu pacienți vulnerabili, au fost evacuate alte șapte persoane.

Pompierii din cadrul ISU Caraș-Severin au intervenit cu mai multe autospeciale și zeci de subofițeri.

Până la această oră nu sunt raportate victime.

Pompierii ventilează în continuare încăperile pentru ca pacienții să se poată întoarce cât mai rapid în saloane.

Știrea inițială

Potrivit ISU Caraș-Severin, fumul a apărut într-una dintre încăperile în care se monta un aparat RMN și unde a avut loc un scurtcircuit la instalația electrică.

„Au fost evacuate câteva persoane, de la Secția de Chirurgie, de la etajul 1 și de la etajul al doilea, unde este maternitatea, câteva paciente au fost mutate în Secția de Ginecologie”, a precizat Remus Bojunescu, purtătorul de cuvânt al ISU Caraș-Severin.

Potrivit sursei citate, pentru aproximativ 20 de minute a fost activat Planul roșu de intervenție.

„Incendiul a fost localizat și lichidat, acum se lucrează la degajarea fumului”, a mai spus Bojunescu.

Editor : Ș.A.