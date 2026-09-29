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Video Exclusiv Incendiu masiv la Băile Herculane: 400 de hectare au fost mistuite de flăcări, zeci de pompieri intervin. Imagini surprinse din avion

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imagini din avion cu un incendiu in baile herculane
Foto: Captură video Digi24
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Băile Herculane, una dintre cele mai vechi stațiuni din România, este amenințată de un incendiu de pădure de proporții. Focul, care se extinde cu repeziciune, a mistuit în ultimele zile 400 de hectare de vegetație din Rezervația Domogled. Drumul dintre stațiune și Valea Cernei a fost închis.

Zeci de pompieri, ajutați de o dronă și două elicoptere, intervin pentru stingerea incendiului, iar fumul dens se vede de la peste 10 kilometri. O echipă Digi24 a suprins imagini în exclusivitate din avion. 

Dimensiunea incendiului din Parcul Național Domogled-Valea Cernei se vede cel mai bine de pe calea aerului. Pădurea arde în stațiunea Băile Herculane din 2 septembrie, iar autoritățile nu au reușit până acum să stingă flăcările.

Fumul gros a ajuns în apropierea hotelurilor din stațiune, unde sunt oameni cazați. Aceștia spun că aerul este din ce în ce mai greu de respirat. Flăcările au coborât și riscă să se extindă către hoteluri.

Drumul este, de asemenea, blocat. Până miercuri dimineață, la ora 11:00, șoferii nu pot trece prin această zonă, din cauza pietrelor și a bucăților din copaci care au căzut de pe versanți.

Fumul rezultat în urma incendiului se simte inclusiv de la altitudinea la care se află echipa de filmare, potrivit reporterului Digi24 de la fața locului.

Începând de marți, două elicoptere din cadrul IGAv participă la misiunile de stingere, în speranța că flăcările vor fi în cele din urmă stinse. Însă, după cum se vede din aer, dimensiunea incendiului este foarte mare, iar sute de hectare încă fumegă.

Editor : C.S.

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