Șeful DSU, Raed Arafat, a transmis, marți, la Digi24, că locuitorii din Ceatalchioi care au fost evacuați din cauza incendiului la nava care se află pe Dunăre în județul Tulcea se pot întoarce, deoarece a scăzut riscul unei explozii puternice care i-ar putea afecta. Însă, oficialul guvernamanetal a precizat că cei evacuați din Plauru nu se pot întoarce momentan, fiind încă un risc în zonă. Arafat a menționat că situația ar fi sub controlul ucrainenilor, care aruncă apă pe nava sub pavilion turcesc lovită de o dronă, iar gazul rămas în navă este în cantitate mai mică.

„Am avut o discuție și cu prefectul și cu inspectorul-șef din județul Tulcea. La nava care are incendiul a rămas o singură flacără. Există o navă ucraineană care a fost adusă și care răcește mai departe nava sub pavilion turcesc. Decizia este că cei evacuați din Ceatalchioi să se întoarcă în cursul acestei dimineți, având în vedere că și cantitatea de gaz a scăzut prin faptul că o cantitate a ars continuu și s-a consumat, ceea ce înseamnă că zona de impact oricum scade. Localitatea Plauru rămâne evacuată. La Ceatalchioi o să se întoarcă populația în cursul acestei dimineți”, a afirmat Raed Arafat.

Șeful DSU a precizat că locuitorii din Plauru rămân evacuați „până la un alt moment, când se va decide că pot să se întoarcă”. „Colegii deja au și comunicat-o de la Tulcea public și urmează să asiste populația să se întoarcă la Ceatalchioi”.

„Deci noi vedem că este nava care stinge. Colegii din Ucraina transmit că riscul este mai mic, riscul a scăzut. În același timp, faptul că avem o perioadă mai lungă în care gazul a ars ieșind din navă prin supapele respective înseamnă că în mod clar cantitatea de gaz este mai mică. Deci cam asta pot să spun acum. Mai mult n-am cum să mă pronunț, nici cred că cineva care nu știe toate detaliile și nu este la fața locului este foarte greu să se pronunțe.

Motivul de a păstra măsura de evacuare asupra localității Plaurul este unul bine întemeiat. Și motivul de evacuare în seara trecută a fost un motiv foarte bine întemeiat. Acuma văzând că din două flacări este una, văzând că există și intervenția navei ucrainene la fața locului, fiind Ceatalchioi la limita zonei de impact, care a fost calculată la limita externă, așa că s-a luat decizia că se poate întoarce populația”, spune șeful DSU.

Acesta precizează că partea ucraineană a comunicat că situația ar fi sub control.

„Până nu avem toată situația finalizată, până nu se termină intervenția acolo, un risc rămâne. Până nu avem situația sub control total, incendiul să fie stins, gazul să nu mai iasă din navă, atunci clar că există un risc în continuare”, mai afirmă Arafat.

Informarea IGSU:

„Având în vedere situația de la granița României cu Ucraina, înregistrată în proximitatea localității Plauru, județul Tulcea, stadiul actual este următorul:

Serviciile de urgență și de intervenție ucrainene au intervenit permanent pentru limitarea efectelor negative produse la nava afectată astfel că, în cursul nopții trecute, în zona portului Ismail a fost adusă o navă de mare capacitate care a refulat apă asupra tancurilor navei afectată, fiind astfel diminuat semnificativ pericolul unei potențiale situații de urgență cu efecte grave asupra localităților învecinate.

În acest moment, la bordul navei de transport GPL se observă un focar activ pentru care autoritățile ucrainene intervin.

În urma analizei de risc, a informațiilor primite de la omologii ucraineni a fost luată decizia ca începând cu ora 09:00 ordinul de evacuare a populației din satul Ceatalchioi să înceteze. Astfel, cei 231 de locuitori care s-au autoevacuat ori au fost evacuați cu mijloacele Ministerului Afacerilor Interne se pot întoarce la casele lor.

O potențială situație de risc generată de incendiul de la bordul navei a fost evaluată ca fiind una foarte scăzută (o parte din cantitatea de gaz s-a consumat prin ardere, în acest moment fiind vizibilă doar o singură flacără asupra căreia autoritățile ucrainene acționează) pentru zona localității Ceatalchioi, însă rămâne una ridicată pentru localitatea Plauru.

Forțele Ministerului Afacerilor Interne sunt alături de persoanele evacuate și vor oferi sprijin ca cele 231 de persoane din Ceatalchioi să se întoarcă în siguranță la casele lor prin punerea la dispoziție a mijloacelor de transport și personal pentru ajutorarea celor în vârstă ori cu nevoi speciale”.

246 de oameni au fost evacuați din satele Ceatalchioi și Plauru din județul Tulcea, din cauza unei nave lovite de ruși, în portul ucrainean Izmail. Ambarcațiunea era încărcată cu peste 4.000 de tone de GPL care a luat foc iar riscul unei explozii, ale cărei efecte ar putea ajunge și pe malul românesc al Dunăriii, este uriaș. 180 de oameni au ascultat îndemnul autorităților și au plecat din case. Alți 66 au fost evacuați de pompieri și polițiști. Unii nu voiau să plece, alții au avut nevoie de ajutor ca să se deplaseze.

Petrolierul arde de aproape 24 de ore. Șeful Departamentului pentru situații de urgență avertizează că o eventuală explozie a navei turcești s-ar resimți pe o rază de până la 5 km.

Rusia a lansat în noaptea de duminică spre luni un atac cu drone în apropierea frontierei cu România. MApN a anunțat că nu au fost detectate pătrunderi în spațiul aerian național.

