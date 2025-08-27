Incendiu puternic în Arad. Doi copii și un adult au ajuns la spital după ce casa lor a fost cuprinsă de flăcări

Doi copii și un adult din Arad s-au intoxicat cu fum și au fost transportați la spital, miercuri, după ce casa în care se aflau a luat foc. În momentul sosirii pompierilor la fața locului, incendiul se manifesta pe o suprafață de aproximativ 110 metri pătrați, relatează News.ro.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Arad, incendiul a izbucnit la o casă de pe strada Sever Bocu, din municipiu.

La intervenţie au fost mobilizate echipaje de stingere de la Detaşamentul Arad şi echipaje medicale SMURD.

„În momentul sosirii acestora la locul evenimentului, incendiul se manifesta generalizat la întreaga locuinţă, pe o suprafaţă de aproximativ 110 metri pătraţi. În acest moment incendiul este localizat şi se lucrează pentru lichidare. Trei persoane, un adult şi doi minori, s-au intoxicat cu fum”, a transmis ISU Arad.

Cele trei victime au fost preluate de echipajele medicale şi transportate la spital pentru îngrijiri.

Cauzele incendiului sunt în curs de stabilire.

