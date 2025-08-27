Live TV

Incendiu puternic în Arad. Doi copii și un adult au ajuns la spital după ce casa lor a fost cuprinsă de flăcări

Data publicării:
pompieri 112
Foto: Inquam Photos / George Călin

Doi copii și un adult din Arad s-au intoxicat cu fum și au fost transportați la spital, miercuri, după ce casa în care se aflau a luat foc. În momentul sosirii pompierilor la fața locului, incendiul se manifesta pe o suprafață de aproximativ 110 metri pătrați, relatează News.ro.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Arad, incendiul a izbucnit la o casă de pe strada Sever Bocu, din municipiu.

La intervenţie au fost mobilizate echipaje de stingere de la Detaşamentul Arad şi echipaje medicale SMURD.

„În momentul sosirii acestora la locul evenimentului, incendiul se manifesta generalizat la întreaga locuinţă, pe o suprafaţă de aproximativ 110 metri pătraţi. În acest moment incendiul este localizat şi se lucrează pentru lichidare. Trei persoane, un adult şi doi minori, s-au intoxicat cu fum”, a transmis ISU Arad.

Cele trei victime au fost preluate de echipajele medicale şi transportate la spital pentru îngrijiri.

Cauzele incendiului sunt în curs de stabilire.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Russian Msta-B Howitzer Crew In Kherson Region
1
Cum sunt pedepsite unitățile ruse din prima linie care nu performează în Ucraina: primesc...
razboi
2
Cinci războaie pot izbucni în următorii 5 ani: Confruntarea care îi sperie pe experți și...
o persoana are in mana mai multe bancnote
3
Interzicerea cumulării pensiei cu salariul la stat, amânată. Reforma s-a dovedit greu de...
Avion Iak-52
4
Un avion cu elice IAK-52 a doborât 120 de drone rusești. „Se luptă ca în Primul Război...
edl sincron marinescu_00410
5
Ministrul Justiției, prima reacție la protestele judecătorilor din țară: Guvernul...
Donald Trump a rostit PATRU cuvinte în fața tuturor, atunci când a aflat că Taylor Swift se mărită
Digi Sport
Donald Trump a rostit PATRU cuvinte în fața tuturor, atunci când a aflat că Taylor Swift se mărită
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
zegrean_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Augustin Zegrean, despre modificările aduse de coaliție în cazul...
N14 GRECIA AMENZI SARITORI IN APA-NO COMM_00139
Amenzi uriașe în Grecia pentru un obicei de vacanță care pune vieți...
militari israelieni cu tancuri
Tancurile israeliene se apropie de orașul Gaza. Ședință-fulger la...
Ana Birchall. Foto: Facebook
O fostă ministră a Justiției critică protestul magistraților...
Ultimele știri
Reacția Kremlinului după propunerile europene privind garanțiile de securitate pentru Ucraina
Planul UE de a-i face pe plac lui Donald Trump: va propune eliminarea tarifelor asupra produselor industriale americane (Bloomberg)
Vladimir Putin va efectua o vizită „fără precedent” în China săptămâna aceasta
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
incendiu hamburg
Incendiu uriaș în portul Hamburg. Zeci de pompieri au fost mobilizați pentru a lupta cu flăcările
Aer toxic în București după incendiul de la Dragonul Roșu: limitele de poluare, depășite de până la patru ori. Ce spune Garda de Mediu
incendiu la dragonul rosu
Incendiul de la Dragonul Roșu, din Capitală: focul a afectat aproape 4.000 mp. Pompierii s-au luptat ore întregi cu flăcările
bgr
Incendiu puternic la un depozit din Dragonul Roșu, în Capitală. Raed Arafat: „Intervenția pompierilor este dificilă”
incendiu la clădirea parlamentului din insulele marshall
Incendiu devastator în Insulele Marshall. Clădirea Parlamentului a fost mistuită de flăcări
Partenerii noștri
Pe Roz
"Regina modei" își acuză fostul iubit de viață dublă cu droguri, amante și prostituate: "M-a folosit pentru...
Cancan
Andi Moisescu a divorțat de Olivia Steer! A părăsit-o după 22 de ani
Fanatik.ro
Răspunsul oficial al companiei chineze Temu la taxa de 25 de lei impusă de statul român. Cum vor ajunge...
editiadedimineata.ro
Mișcările ochilor ar putea ascunde semne ale unei slăbiciuni a memoriei
Fanatik.ro
Dumitru Dragomir a ales cel mai bun jucător din România: “Aş da 10 milioane de euro pe loc! E peste Louis...
Adevărul
Secretele cvartalelor construite în anii ’50, cartierele „de lux” din comunism. Cum arată după aproape opt...
Playtech
Klaus Iohannis și-a făcut o operație estetică. Un chirurg plastician a explicat schimbările vizibile de pe...
Digi FM
Victor Ponta, primele declarații despre noua parteneră, la câteva luni de la divorțul de Daciana Sârbu...
Digi Sport
Americanii au rămas "mască". Așa a apărut Naomi Osaka pe teren, la US Open. "Efectul a fost cel dorit"
Pro FM
Enrique Iglesias, din nou tată, a patra oară, la 50 de ani. Viața de părinte îi priește: "Sunt relaxat acasă...
Film Now
Cum reușește Patrick Duffy, Bobby din „Dallas”, să se mențină în formă la 76 de ani: „Linda mi-a schimbat...
Adevarul
Cum încearcă Rusia să câștige de partea sa lumea, dincolo de Occident
Newsweek
Casa de Pensii anunță care pensionari nu mai plătesc CASS chiar dacă au pensia peste 3.000 lei
Digi FM
Părinții ei sunt multimilionari, dar ea a ales simplitatea. Fiica lui Tom Cruise, impresionantă pe străzile...
Digi World
VIDEO Statui vechi de milenii, avariate de un turist, la un muzeu din China. A sărit de la 5 m înălțime...
Digi Animal World
O viitoare mireasă și logodnicul ei și-au cheltuit bugetul pentru nuntă pentru salvarea câinelui: „A fost...
Film Now
Soția lui Bruce Willis dezvăluie cea mai grea decizie după diagnosticul actorului: ”Nu mai e omul pe care...
UTV
Donatella Versace, transformare spectaculoasă la 70 de ani. Noul ei look a uimit internetul