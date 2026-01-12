Live TV

Incendiu puternic în Brașov. Adolescent de 16 ani, găsit mort după ce casa în care se afla a fost cuprinsă de flăcări

Data publicării:
pompieri 112
Foto: Inquam Photos / George Călin

Un adolescent în vârstă de 16 ani a fost găsit mort, luni dimineață, într-o locuință cuprinsă de flăcări din localitatea Satul Nou, județul Brașov. Descoperirea a fost făcută de pompierii militari mobilizați la fața locului pentru stingerea incendiului.

Potrivit ISU Brașov, incendiul a fost anunțat în jurul orei 07:00, printr-un apel la numărul de urgență 112. La intervenție au fost trimise cinci autospeciale de stingere cu apă și spumă, dintre care una aparținând Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență din Hălchiu, o autoscară și un echipaj SMURD.

Incendiul a fost localizat și lichidat, iar pompierii au îndepărtat elementele din imobilul afectat pentru a elimina orice risc suplimentar, însă, în interiorul locuinței a fost găsit trupul neînsuflețit al adolescentului.

Cauza producerii incendiului urmează să fie stabilită, iar autoritățile continuă cercetările pentru a clarifica împrejurările în care s-a produs tragedia.

