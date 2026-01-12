Un incendiu puternic a izbucnit în nordul Capitalei, în zona metroului Pipera, unde o patiserie a fost cuprinsă de flăcări. Există riscul ca focul să se extindă și la alte clădiri din zonă, iar intervenția salvatorilor este una contracronometru.

La fața locului intervin pompierii, care acționează cu cinci autospeciale pentru stingerea incendiului. Echipajele încearcă să limiteze propagarea flăcărilor către imobilele din apropiere și să lichideze incendiul cât mai rapid.

Traficul rutier este îngreunat în zonă. Polițiștii de la rutieră dirijează circulația, iar șoferii sunt sfătuiți să evite perimetrul afectat pentru a nu bloca accesul autospecialelor de intervenție.

Pompierii vor rămâne la fața locului până la stingerea completă a incendiului și eliminarea oricărui risc de reaprindere sau extindere a focului. Intervenția este în desfășurare.

