Un incendiu de proporții a izbucnit luni în zona Ostrovului Babina, în apropiere de Chilia Veche, județul Tulcea. Flăcările au cuprins vegetația uscată și există pericolul ca incendiul să se extindă la fondul forestier. Pompierii intervin inclusiv cu nava multirol a ISU Tulcea, iar șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, subliniază că, în Delta Dunării, unde accesul terestru este dificil, capacitatea de intervenție pe apă este esențială.

Pompierii intervin cu nava multirol a ISU Tulcea

„În aceste momente, pompierii militari din cadrul Detașamentului Tulcea intervin pentru stingerea unui incendiu care se manifestă la vegetație uscată, în zona Ostrovului Babina, în apropiere de Chilia Veche, cu pericol de propagare a incendiului și la fondul forestier”, a transmis luni ISU Tulcea.

Potrivit pompierilor, la misiunea de stingere participă militarii din cadrul Detașamentului Tulcea, care intervin cu o navă multirol, alături de personalul Ocolului Silvic.

În sprijinul acestora acționează și Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență Chilia, cu o ambarcațiune.

„Forțele de intervenție acționează pentru localizarea și lichidarea focarelor, precum și pentru limitarea propagării incendiului către fondul forestier”, a precizat ISU Tulcea.

Arafat: „Capacitatea de intervenție pe apă este esențială”

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, Raed Arafat, a transmis luni seară că intervenția în Delta Dunării este îngreunată de accesul terestru dificil și a subliniat importanța mijloacelor de intervenție pe apă.

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„Pompierii militari din cadrul Detașamentului Tulcea intervin pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată, cu pericol de propagare către fondul forestier.

Intervenția se desfășoară cu nava multirol a ISU Tulcea, achiziționată cu fonduri europene, alături de personalul Ocolului Silvic și de voluntarii SVSU Chilia, care intervin cu o ambarcațiune.

În Delta Dunării, unde accesul terestru este dificil, capacitatea de intervenție pe apă este esențială.

Fondurile europene înseamnă, concret, echipamente moderne care sunt astăzi în teren, la nevoie”, a scris Raed Arafat pe Facebook.

Editor : Ș.A.