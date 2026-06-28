Un incendiu puternic a izbucnit duminică dimineață, cu puțin înainte de ora 07:00, într-un centru de colectare a fierului vechi din zona Portului Agigea. Din cauza degajărilor masive de fum, autoritățile au emis un mesaj RO-ALERT pentru localnici și pentru persoanele aflate în zonă.

Flăcările au cuprins rapid zona, iar coloanele groase de fum au fost vizibile de la distanță. La fața locului intervin pompierii din cadrul ISU Dobrogea cu mai multe autospeciale de stingere, dar și un operator privat care sprijină misiunea cu o autospecială.

Autoritățile le recomandă oamenilor din apropiere să evite zona și să respecte măsurile transmise prin mesajul de avertizare, în contextul în care fumul dens poate afecta calitatea aerului și vizibilitatea.

Editor : Ș.A.