Incendiu puternic într-un bloc din centrul Iașiului. Circulația tramvaielor este blocată în zonă

pompieri 112
Foto: Inquam Photos / George Călin

Un incendiu a izbucnit marți după-amiază într-un apartament situat la etajul întâi al unui bloc din centrul municipiului Iași. Flăcările s-au extins și la acoperișul clădirii, iar circulația tramvaielor a fost oprită pe ambele sensuri în zonă. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale pentru stingerea incendiului.

La fața locului intervin două autospeciale de stingere cu apă şi spumă şi un echipaj de prim ajutor calificat, informează News.ro.

„Echipajele de intervenţie din cadrul Detaşamentului 1 Iaşi au ajuns la locul solicitării, unde incendiul se manifestă la apartamentul situat la etajul 1 al unui bloc de locuinţe şi la nivelul acoperişului clădirii, pe o suprafaţă de aproximativ 200 de metri pătraţi. Pompierii acţionează pentru localizarea şi lichidarea incendiului, precum şi pentru protejarea bunurilor şi limitarea extinderii flăcărilor. Nu sunt anunţate victime”, au precizat reprezentanţii ISU Iaşi.

Potrivit acestora, în urma identificării unui loc care permite amplasarea autoplatformei necesare pentru decopertarea acoperişului, s-a dispus deplasarea la locul intervenţiei a unei autospeciale pentru salvări de la înălţime (ASII).

Circulaţia tramvaielor este blocată pe ambele sensuri în zonă.

„Echipele de intervenţie sunt deja la faţa locului, iar circulaţia va fi reluată imediat ce zona va fi declarată sigură”, a transmis conducerea CTP Iaşi.

Editor : Ș.A.

Gică Hagi a dat lovitura: contract pe 10 ani!
