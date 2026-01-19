Incendiu puternic într-un bloc din Iași. O femeie în stop cardio-respirator, doi bărbați cu arsuri. Mai mulți copii evacuați

O femeie se află în stop cardio-respirator, iar doi bărbați au suferit arsuri, luni după-amiază, în urma unui incendiu izbucnit într-un bloc din localitatea Tomești, județul Iași. Alte două femei și trei copii au fost evacuați de pompieri, relatează News.ro.

Incendiul a izbucnit într-un apartament situat la etajul 1 al unui bloc cu patru etaje din satul Tomești, comuna Tomești, județul Iași. La fața locului au intervenit trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoplatformă pentru salvări de la înălțime, o ambulanță SMURD EPA, două autospeciale pentru transport personal și victime multiple, precum și două ambulanțe ale Serviciului de Ambulanță Județean.

Potrivit ISU Iași, pompierii au identificat trei victime în interiorul apartamentului: o femeie aflată în stop cardio-respirator și doi bărbați care au suferit arsuri la nivelul feței și mâinilor. De asemenea, alte două femei și trei copii au fost evacuați în siguranță.

Echipajele de intervenție au acționat și pentru evacuarea fumului acumulat pe casa scării, pentru a preveni extinderea efectelor incendiului asupra celorlalți locatari.

Pe măsură ce situația a evoluat, forțele de intervenție au fost suplimentate. La fața locului au ajuns un echipaj de terapie intensivă mobilă cu medic din cadrul Detașamentului 1, precum și un echipaj al Serviciului de Ambulanță Județean, tot cu medic, pentru a asigura suportul medical de urgență necesar victimelor.

