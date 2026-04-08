Incendiu puternic într-un bloc din Sighetu Marmației. Peste 80 de oameni evacuați

Un incendiu puternic a izbucnit, în noaptea de marți spre miercuri, într-un bloc de locuințe din Sighetu Marmației, județul Maramureș. Flăcările și degajările mari de fum s-au manifestat la nivelul tablourilor electrice pe trei etaje ale imobilului, iar peste 80 de persoane s-au evacuat, potrivit News.ro.

Potrivit ISU Maramureș, pompierii Detașamentului Sighetu Marmației au intervenit în jurul orei 23:00 pentru localizarea și lichidarea incendiului izbucnit la tablourile electrice ale unui bloc situat pe strada Alexandru Ivasiuc.

La fața locului au fost mobilizate două autospeciale de stingere cu apă și spumă, precum și un echipaj de prim ajutor SMURD.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta cu flacără deschisă și degajări mari de fum la nivelul tablourilor electrice, afectând trei etaje ale imobilului.

Din cauza fumului dens care a inundat casa scării, pompierii au dispus evacuarea locatarilor.

„S-au autoevacuat 80 de persoane, iar doi locatari au fost evacuați de forțele de intervenție. Un copil în vârstă de 10 ani și o femeie au fost asistați de echipajul medical aflat la fața locului, însă nu a fost necesar transportul acestora la spital”, a transmis ISU Maramureș.

După întreruperea alimentării cu energie electrică, incendiul a fost lichidat, iar pompierii au intervenit ulterior pentru ventilarea spațiului afectat.

