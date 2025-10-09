Un incendiu izbucnit în noaptea de miercuri spre joi într-un bloc din Timişoara a dus la evacuarea a 80 de persoane. Doi adulţi şi un copil au fost transportaţi la spital, iar alţi şase adulţi şi doi minori au primit îngrijiri medicale la faţa locului. Potrivit pompierilor, focul a fost provocat de o ţigară aprinsă uitată într-un apartament situat la etajul întâi.

În jurul orei 02:20, pompierii din cadrul Detaşamentelor 1 şi 2 Timişoara au fost chemaţi să intervină pentru stingerea unui incendiu izbucnit la un apartament dintr-un bloc aflat pe strada Polonă, în municipiul Timişoara.

„La locul evenimentului s-au deplasat pompierii din cadrul Detaşamentelor 1 şi 2 Timişoara cu trei autospeciale de stingere, o autoscară mecanică, două echipaje S.M.U.R.D., dintre care unul cu medic. La momentul sosirii echipajelor de intervenţie, incendiul se manifesta generalizat la imobilul situat la etajul I, pe o suprafaţă de aproximativ 15 mp”, a transmis, joi dimineaţă, ISU Timiş.

Doi adulţi şi un copil care locuiau în apartamentul afectat s-au autoevacuat în siguranţă.

„În urma evaluării medicale la faţa locului, au refuzat transportul la spital”, au precizat pompierii.

În timpul intervenţiei, salvatorii au evacuat alte 80 de persoane din bloc, dintre care şase adulţi şi doi minori au necesitat îngrijiri medicale la faţa locului, dar au refuzat transportul la spital.

O pisică a fost salvată din apartament, potrivit ISU Timiş.

Casa scării a fost inundată cu fum, iar izolaţia exterioară a clădirii a fost afectată pe o suprafaţă de aproximativ doi metri pătraţi.

Cauza probabilă a incendiului a fost o ţigară aprinsă, lăsată nesupravegheată, conform concluziilor pompierilor.

Editor : Ș.A.