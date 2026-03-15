Un incendiu puternic a izbucnit duminică la o biserică monument istoric din comuna Puchenii Mari, satul Puchenii Moșneni, județul Prahova. Aproximativ 120 de persoane aflate în interior s-au autoevacuat, iar pompierii intervin cu mai multe autospeciale pentru stingerea flăcărilor. Din cauza intervenției, circulația pe DN1, pe sensul București – Ploiești, se desfășoară restricționat, pe o singură bandă, scrie News.ro.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Prahova, incendiul a izbucnit la turla bisericii, iar la fața locului s-au înregistrat degajări mari de fum.

„Polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Prahova au fost sesizați cu privire la producerea unui incendiu la turla unei biserici din localitatea Puchenii Moșneni. Incendiul se manifestă prin degajări mari de fum. La fața locului intervin autospeciale ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență, care acționează pentru lichidarea focarelor și limitarea propagării incendiului”, a transmis IPJ Prahova.

Până în acest moment, autoritățile nu au raportat victime.

Flăcări la turlele bisericii: degajări mari de fum

Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență Prahova, incendiul se manifestă cu flacără deschisă la turlele bisericii, iar suprafața afectată este de aproximativ 200 de metri pătrați.

„Incendiu produs la biserica din comuna Puchenii Mari, sat Puchenii Moșneni, DN1. Incendiul se manifestă cu flacără deschisă la turlele bisericii, existând degajări de fum însemnate cantitativ”, au precizat reprezentanții ISU Prahova.

Din interiorul lăcașului de cult s-au autoevacuat aproximativ 120 de persoane.

Incendiu puternic la o biserică monument istoric din Prahova.

La intervenție participă pompierii militari din cadrul Detașamentului 2 Ploiești, cu trei autospeciale de stingere, o autoscară și o ambulanță SMURD. În sprijin acționează și o autospecială de stingere din cadrul Punctului de Lucru Balta Doamnei.

Ulterior, forțele de intervenție au fost suplimentate cu o autospecială de stingere, o autospecială pentru grupă operativă și două autospeciale pentru primă intervenție și comandă.

Trafic restricționat pe DN1

Din cauza intervenției pompierilor, traficul rutier pe DN1, pe sensul de deplasare București – Ploiești, se desfășoară restricționat, pe o singură bandă.

Polițiștii rutieri sunt prezenți în zonă pentru dirijarea traficului și fluidizarea circulației.

Autoritățile le recomandă șoferilor să reducă viteza în zona intervenției, să respecte indicațiile polițiștilor rutieri, să păstreze distanța de siguranță față de autovehiculul din față și să evite oprirea sau staționarea în apropierea locului intervenției, pentru a nu îngreuna accesul echipajelor de urgență.

Biserica, monument istoric

Biserica parohială cu hramul „Sfântul Nicolae”, aflată în centrul satului Puchenii Moșneni, pe Șoseaua Națională București – Ploiești, este monument istoric.

Lăcașul de cult a fost construit în anul 1884 din contribuția locuitorilor și a altor donatori din comunitate.

Editor : Ș.A.