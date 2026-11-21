Un incendiu puternic a izbucnit, sâmbătă seara, la o casă cu mansardă din localitatea Becicărecu Mic, județul Timiș. Flăcările au cuprins aproximativ 200 de metri pătrați din locuință, potrivit informațiilor transmise de pompieri.

În imobil locuia o femeie, care a fost evacuată de vecini înainte de sosirea pompierilor, au precizat reprezentanții ISU.

Intervenția este una de amploare. La fața locului acționează 24 de pompieri, cu mai multe autospeciale de stingere, inclusiv două autocisterne cu o capacitate de câte 30.000 de litri de apă. În sprijin au fost trimise și echipaje SMURD.

La intervenție participă și echipe private, dar și voluntari din serviciile pentru situații de urgență din zonă.

Pompierii încearcă în continuare să stingă complet incendiul. După încheierea intervenției, aceștia vor reveni cu informații privind posibila cauză a izbucnirii focului.

Editor : C.S.