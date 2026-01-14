Incendiu puternic la o casă din Sectorul 5 al Capitalei. Două persoane cu arsuri, transportate la spital

Un incendiu a izbucnit miercuri dimineață la o casă din Sectorul 5 al Capitalei, două persoane fiind rănite și transportate la spital cu arsuri și expunere la fum, potrivit autorităților.

Pompierii au intervenit în jurul orei 05.40 pentru stingerea incendiului produs la un imobil situat pe strada Iacob Andrei. La sosirea primelor echipaje, focul se manifesta cu flacără deschisă și degajări mari de fum, existând riscul de propagare la construcțiile învecinate, potrivit News.ro.

Potrivit sursei citate, până la sosirea echipei de intervenție a furnizorului de energie electrică, pompierii au acționat pentru verificarea spațiilor din interiorul locuinței, în vederea identificării și evacuării eventualelor persoane surprinse de incendiu, dar și pentru limitarea extinderii focului și protejarea clădirilor din apropiere.

În urma evenimentului, două persoane au suferit arsuri și au fost expuse la fum, acestea fiind transportate la spital pentru îngrijiri medicale. Incendiul s-a manifestat la nivelul parterului și al mansardei, afectând o suprafață de aproximativ 80 de metri pătrați.

Pentru gestionarea situației de urgență, autoritățile au intervenit cu șase autospeciale de stingere, o autospecială de descarcerare, o autospecială de intervenție și salvare la înălțime, precum și trei ambulanțe SMURD. Cauza incendiului urmează să fie stabilită.

