Live TV

Video&Foto Incendiu puternic la o fabrică de polistiren din Arad. A fost emis mesaj RO-Alert din cauza fumului dens

Data publicării:
N09 COPERTA INCENDIU ARAD-BETA 110326_00027
Zeci de pompieri şi autospeciale, mobilizate la faţa locului. Foto Digi24

Un incendiu puternic a izbucnit miercuri dimineaţă la o fabrică de polistiren din municipiul Arad, unde pompierii intervin cu mai multe echipaje pentru stingerea flăcărilor. Din cauza cantităţii mari de fum degajate, autorităţile au transmis un mesaj de avertizare prin sistemul RO-Alert pentru persoanele aflate în apropierea locului intervenţiei.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU), incendiul a izbucnit la o fabrică de polistiren din municipiul Arad, iar fumul dens rezultat a determinat autorităţile să avertizeze populaţia din zonă.

„Incendiu la o fabrică de polistiren din municipiul Arad, cu degajări mari de fum. Din cauza cantităţii semnificative de fum rezultat, a fost transmis un mesaj de avertizare a populaţiei prin sistemul RO-ALERT pentru persoanele aflate în zona din proximitatea locului intervenţiei”, a transmis IGSU.

N09 COPERTA INCENDIU ARAD-BETA 110326_00227
Zeci de pompieri şi autospeciale, mobilizate la faţa locului. Foto Digi24

La faţa locului intervin echipaje ale ISU Arad cu un dispozitiv format din şase maşini de stingere, o ambulanţă SMURD, un echipaj de descarcerare şi o autoscară.

În sprijinul pompierilor arădeni acţionează şi echipaje ale ISU Timiş, care au trimis două maşini de stingere.

Ulterior, forţele de intervenţie au fost suplimentate cu o autoscară de la ISU Arad, o maşină de stingere şi o cisternă de mare capacitate, de 30.000 de litri, de la ISU Timiş, precum şi o autospecială cu roboţi de la ISU Mureş.

Intervenţia este în desfăşurare, iar pompierii acţionează pentru localizarea şi lichidarea incendiului.

Editor : Ș.A.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
erdogan
1
Prima reacție a lui Erdogan după ce Iranul a lansat încă o rachetă balistică spre Turcia
potra georgescu
2
Decizie în dosarul privind tentativa de lovitură de stat în care sunt vizați Georgescu și...
Conceptual image of war between Israel and Iran, using flag, sunset and silhouette
3
Alertă după ce SUA au interceptat mesaje criptate: Iranul ar putea activa celule „în...
emmanuel macron
4
Reacția Iranului la anunțul lui Macron privind o misiune navală „fără precedent” în...
rebelii Houthi din Yemen
5
Puternicul aliat al Iranului din „Axa Rezistenței” care nu a intrat încă în luptă. De ce...
De nicăieri! Coreea de Nord a luat pe neașteptate o decizie care afectează oameni din toată lumea
Digi Sport
De nicăieri! Coreea de Nord a luat pe neașteptate o decizie care afectează oameni din toată lumea
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
ambulanta smurd
Un microbuz a luat foc lângă şoseaua de centură din Arad. Două persoane au suferit arsuri
masina in flacari
O mașină de lux a luat foc pe o stradă din Arad
drona distrusa de ucraina
Momentul în care Ucraina doboară o dronă rusească aproape de granița României. Mesaje RO-Alert în Tulcea
Aeronave Eurofighter Typhoon
Al doilea mesaj Ro-Alert la Tulcea în ultimele 24 de ore. O dronă a intrat din nou în spațiul aerian al României
raed arafat
Arafat explică schimbarea sunetelor RO-Alert. „Dacă vine viitura, nu o să trimitem un ton la care nimeni nu se trezește”
Recomandările redacţiei
instalații de încărcare a petrolului pe insula Kharg, Iran / imagine din satelit cu insula Kharg
Insula petrolului ce ține în viață regimul de la Teheran. De ce Trump...
aeronave f-35
Comandor (r) Mateiu: Dacă SUA vor ataca Iranul de pe teritoriul...
IRAN HORMOZGAN MINAB ELEMENTARY SCHOOL DEATH RISING
Primul război AI. Iranul, folosit de SUA și Israel ca teren de...
CSAT
CSAT analizează, astăzi, dislocarea temporară în România a unor...
Ultimele știri
Prima reacție a Casei Albe după ce Washington Post a scris că Moscova a dat informații Iranului în legătură cu loviturile americane
UE pune presiune pe Bienala de la Veneția: participarea Rusiei ar putea aduce sancțiuni. „Cultura nu e platformă pentru propagandă”
Armata SUA anunță că a distrus 16 nave de plasare a minelor în apropierea strâmtorii Ormuz. Trump: „Vor urma și altele”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Dezvăluiri despre logodna modelului Thylane Blondeau cu Ben Attal. Cât valorează inelul pe care l-a etalat pe...
Cancan
Vortex polar. Ninge 5 zile la rând în România, începând de săptămâna viitoare. Care sunt orașele afectate
Fanatik.ro
S-a aflat motivul pentru care Mirel Rădoi a acceptat oferta lui Gigi Becali: “Știi de ce am venit pentru o...
editiadedimineata.ro
Hackerii ruși sparg conturile de WhatsApp și Signal ale oficialilor și jurnaliștilor, avertizează Olanda
Fanatik.ro
Jucătorul de la Rapid care l-a șocat cu apariția sa pe Dan Șucu: “Arăta ca o focă! A venit cu 10 kg mai gras” 
Adevărul
Iranul îl amenință pe Trump cu moartea: „Ai grijă de tine, ca nu cumva să fii eliminat”. Președintele...
Playtech
Ce riscă un proprietar dacă chiriașul acumulează restanțe la întreținere? Cum se pot recupera banii
Digi FM
Întâmplare sau destin? Povestea surorilor gemene care au născut în aceeași zi, chiar de ziua lor de naștere...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
OUT! A doua ”victimă” făcută de Mirel Rădoi la FCSB: ”A semnat rezilierea contractului, a plecat”
Pro FM
Kevin Federline, după arestarea lui Britney Spears: "Îngrijorarea este dacă a fost un incident izolat sau...
Film Now
Margot Robbie și-a schimbat complet look-ul. Actrița este de nerecunoscut cu un bob scurt și breton
Adevarul
Ce trebuie să mâncăm în fiecare zi pentru a dormi mai bine. Alimentele care interferează cu somnul
Newsweek
Decizie de ultimă oră despre creșterea pensiilor. Urmează o bătălie în Parlament. Ce pot să spere pensionarii?
Digi FM
Kylie Minogue, apariție impecabilă la Paris Fashion Week. Eleganță pură într-o ținută fină din mătase
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
De ce ne trezim uneori exact înainte să sune alarma. Pe lângă mecanismele biologice, există și un factor...
Digi Animal World
Un semn rău? Doi misterioşi „peşti ai apocalipsei”, descoperiţi de turişti pe o plajă din Mexic
Film Now
Fiica lui James Van Der Beek, mesaj înțelept și sfâșietor în ziua în care el ar fi împlinit 49 de ani: "Îi...
UTV
Dakota Johnson pozează aproape fără haine într-o nouă campanie de modă pentru primăvara lui 2026