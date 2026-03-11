Un incendiu puternic a izbucnit miercuri dimineaţă la o fabrică de polistiren din municipiul Arad, unde pompierii intervin cu mai multe echipaje pentru stingerea flăcărilor. Din cauza cantităţii mari de fum degajate, autorităţile au transmis un mesaj de avertizare prin sistemul RO-Alert pentru persoanele aflate în apropierea locului intervenţiei.

Potrivit Inspectoratului General pentru Situaţii de Urgenţă (IGSU), incendiul a izbucnit la o fabrică de polistiren din municipiul Arad, iar fumul dens rezultat a determinat autorităţile să avertizeze populaţia din zonă.

„Incendiu la o fabrică de polistiren din municipiul Arad, cu degajări mari de fum. Din cauza cantităţii semnificative de fum rezultat, a fost transmis un mesaj de avertizare a populaţiei prin sistemul RO-ALERT pentru persoanele aflate în zona din proximitatea locului intervenţiei”, a transmis IGSU.

Zeci de pompieri şi autospeciale, mobilizate la faţa locului. Foto Digi24

La faţa locului intervin echipaje ale ISU Arad cu un dispozitiv format din şase maşini de stingere, o ambulanţă SMURD, un echipaj de descarcerare şi o autoscară.

În sprijinul pompierilor arădeni acţionează şi echipaje ale ISU Timiş, care au trimis două maşini de stingere.

Ulterior, forţele de intervenţie au fost suplimentate cu o autoscară de la ISU Arad, o maşină de stingere şi o cisternă de mare capacitate, de 30.000 de litri, de la ISU Timiş, precum şi o autospecială cu roboţi de la ISU Mureş.

Intervenţia este în desfăşurare, iar pompierii acţionează pentru localizarea şi lichidarea incendiului.

