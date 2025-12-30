Live TV

Incendiu puternic la o hală din Argeş. Flăcările au cuprins 500 de metri pătraţi, utilaje de producţie distruse

Data publicării:
whatsapp-image-2025-12-30-at-07-01-57
Incendiu puternic izbucnit la o hală din Argeș. Foto via News.ro

Un incendiu de proporţii a izbucnit marţi dimineaţă la o hală din localitatea Curteanca, judeţul Argeş. Flăcările au curprins aproximativ 500 de metri pătraţi, iar utilaje de producţie aflate în interior au fost afectate. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale pentru stingerea focului, potrivit News.ro.

„Opt echipaje de pompieri cu şase autospeciale de stingere, o autospecială de intervenţie şi salvare de la înălţime şi o ambulanţă SMURD de prim ajutor calificat au fost solicitate să intervină în comuna Buzoeşti, satul Curteanca, pentru localizarea şi lichidarea unui incendiu izbucnit la o hală”, anunţă ISU Argeş.

La sosirea echipajelor, incendiul se manifesta generalizat, cu degajări mari de fum şi flăcări extinse pe o suprafaţă de aproximativ 500 de metri pătraţi.

Potrivit autorităţilor, în urma producerii incendiului au fost afectate şi utilajele de producţie aflate în interiorul halei.

Până în acest moment, nu au fost raportate victime, iar intervenţia pompierilor este în desfăşurare pentru lichidarea incendiului şi stabilirea cauzei izbucnirii focului.

