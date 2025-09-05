Live TV

Incendiu puternic la turlele unei biserici din Suceava. Flăcările amenință întregul lăcaș de cult

Incendiu puternic la turlele unei biserici din Suceava. Foto via News.ro

Un incendiu violent a izbucnit vineri la turlele unei biserici din localitatea Botuș, județul Suceava. Pompierii intervin cu mai multe autospeciale pentru a opri extinderea flăcărilor la întreaga clădire, reatează News.ro.

„Incendiu izbucnit la o biserică, din localitatea Botuş, com. Fundu Moldovei. La faţa locului s-au deplasat pompierii militari, cu 5 autospeciale de stingere, o autoscară mecanică şi o ambulanţă SMURD”, a transmis, vineri, ISU Suceava.

Sursa citată a precizat că incendiul se manifestă generalizat la turlele bisericii, cu pericol de propagare la întregul lăcaş.

Se lucrează pentru localizarea şi lichidarea flăcărilor.

