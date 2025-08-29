Live TV

Video Incendiu puternic la un restaurant din Galaţi: focul a izbucnit în timpul unei petreceri. Construcţia, afectată în proporţie de 80%

Data publicării:
incendiu la restaurant galați
Foto: Captură video Digi24

Un incendiu care a izbucnit, joi seară, la un restaurant din municipiul Galaţi, a fost stins în cursul nopţii de joi spre vineri, construcţia fiind afectată în proporţie de 80%. Cauza probabilă este o ţigară lăsată nesupravegheată.

ISU Galaţi, citat de de News.ro, precizează că incendiul a fost stins în jurul orei 01:00.
 
Au ars aproximativ 700 mp de clădire, spaţiul de depozitare, terasa şi o autoutilitară parcată în vecinătatea localului.

Construcţia a fost afectată în proporţie de 80%.
 
Cauza probabilă a incendiului este o ţigară aprinsă lăsată nesupravegheată.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Galaţi a anunţat joi seară că intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la restaurantul Levant din municipiul Galaţi. Incendiul  se manifesta cu flacără deschisă, iar aproximativ 70 de persoane s-au autoevacuat în siguranţă.

