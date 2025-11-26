Cel puțin patru persoane au murit, iar altele se află în stare critică după ce un incendiu violent a cuprins, joi, mai multe blocuri rezidențiale înalte din Hong Kong. Flăcările s-au extins rapid pe exteriorul clădirilor, unde schelele de bambus ar fi acționat ca un combustibil care a accelerat propagarea focului.

Autoritățile deschid adăposturi temporare și un punct de asistență

ACTUALIZARE 12:26 Guvernul din Hong Kong anunță că a deschis adăposturi temporare în urma incendiului de la complexul Wang Fuk Court. Aceste adăposturi sunt amplasate în Kwong Fuk Community Hall și în Tung Cheong Street Leisure Building.

De asemenea, a fost înființat un punct de asistență la Alice Ho Miu Ling Nethersole Hospital, pentru sprijin și întrebări din partea publicului, alături de o linie telefonică dedicată. Biroul administrativ din districtul Tai Po monitorizează îndeaproape situația și va deschide și alte adăposturi dacă va fi necesar, adaugă guvernul, potrivit BBC.

Știre inițială

Incendiul a izbucnit în Wang Fuk Court, un complex format din opt blocuri rezidențiale, care adăpostesc între 2.000 și 4.000 de locuințe. Imaginile surprinse la fața locului arată fum dens și coloane de flăcări pe fațadele clădirilor, în timp ce pompierii încercau să ajungă la etajele superioare.

Se crede că mai multe persoane sunt blocate în interior, în condițiile în care focul s-a extins pe verticală, pe schelele exterioare folosite pentru lucrări de renovare.

Potrivit unui comunicat al guvernului din Hong Kong, incendiul a fost raportat la ora 14:51, ora locală. Zeci de echipaje de pompieri și ambulanțe au fost trimise imediat la fața locului.

La ora 17:00, autoritățile au anunțat că șapte persoane au fost transportate la două spitale din apropiere. Dintre acestea patru au fost declarate decedate, două se află în stare critică, iar una este în stare stabilă.

Schelele din bambus, factor de risc major

Incendiile din Hong Kong se răspândesc adesea rapid din cauza schelelor tradiționale din bambus folosite pe exteriorul clădirilor înalte. În acest caz, autoritățile cred că acestea au facilitat propagarea focului de-a lungul fațadei, până la etajele superioare.

Pompierii încearcă să controleze incendiul și să evacueze persoanele rămase în clădiri. Autoritățile avertizează că bilanțul ar putea crește, iar ancheta va decide cauza focului.

