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Video Incendiu violent în stațiunea Straja. O cabană cu patru niveluri, cuprinsă în întregime de flăcări

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Incendiu în Straja. Captură video ISU Hunedoara
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O cabană cu parter, două etaje și mansardă din stațiunea Straja, județul Hunedoara, a fost cuprinsă în întregime de flăcări. Construcția, realizată în mare parte din lemn, avea 12 locuri de cazare, însă în momentul izbucnirii incendiului nu se aflau turiști în interior. 

Un incendiu a izbucnit, miercuri, la o cabană din staţiunea montană Straja, pentru stingerea acestuia intervenind echipaje de la subunităţile de pompieri din Petroşani şi Lupeni.

„Din fericire, în cele 12 locuri de cazare ale cabanei nu se aflau turişti, iar nicio persoană nu a fost rănită în urma izbucnirii flăcărilor. La sosirea pompierilor, cabana, construită în mare parte din lemn, ardea generalizat. Focul a cuprins parterul, cele 2 etaje ale construcţiei, dar şi mansarda”, a informat ISU Hunedoara.

Incendiul a fost localizat, iar echipajele de pompieri intervin cu 3 autospeciale de stingere de mare şi medie capacitate pentru stingerea acestuia. La locul incendiului a fost direcţionată şi o ambulanţă SMURD. După finalizarea intervenţiei şi stingerea incendiului urmează să fie stabilită cauza probabilă a izbucnirii flăcărilor.

Editor : M.I.

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