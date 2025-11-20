Incendiu violent la un depozit de mase plastice din Giurgiu. Locuitorii din zonă, evacuați

Un incendiu puternic a izbucnit, joi dimineaţă, la un depozit de mase plastice şi cauciucuri din localitatea Herăşti, judeţul Giurgiu. Preventiv, familiile din locuințele învecinate au fost evacuate, informează News.ro.

„Un incendiu violent a izbucnit, în această dimineaţă, într-un depozit de mase plastice şi cauciucuri provenite din dezmembrări. Evenimentul a avut loc în localitatea Herăşti. La faţa locului s-au deplasat pompierii din cadrul Punctului de Lucru Greaca, Staţiei Colibaşi şi Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti–Ilfov, cu şapte autospeciale”, informează joi ISU Giurgiu.



Aceştia au constatat că incendiul se manifesta pe o suprafaţă de aproximativ 100 mp, existând riscul de propagare la imobilele din proximitate. Pompierii au acţionat rapid pentru limitarea extinderii flăcărilor.



Preventiv, din locuinţele învecinate s-au autoevacuat şapte persoane.



Incendiul este localizat, iar forţele de intervenţie acţionează pentru lichidarea ultimelor focare.

