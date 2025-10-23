Incendiu violent pe autostrada A3. Un autotren a luat foc şi a ars în întregime

Un autotren care transporta apă și sucuri a fost distrus complet de flăcări, miercuri seară, pe tronsonul Turda-Gilău al autostrăzii A3, în județul Cluj, potrivit News.ro.

Incidentul s-a produs miercuri seară, în jurul orei 23.00, când un autotren aflat pe sensul de mers Turda-Gilău al autostrăzii A3 a luat foc.

„Flăcările s-au manifestat generalizat, afectând cabina şi o parte din remorcă. Forţele noastre au acţionat folosind două autospeciale şi au stins incendiul în limitele găsite”, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă Cluj.

Reprezentanţii instituţiei au precizat pentru News.ro că TIR-ul transporta sticle cu apă şi sucuri. La faţa locului au intervenit pompierii din cadrul Detaşamentului Turda, care au reușit să lichideze incendiul înainte ca acesta să se extindă și la alte vehicule.

„Pe parcursul misiunii nu au existat persoane care să solicite îngrijiri medicale, iar incendiul a izbucnit, cel mai probabil, din cauza unei defecţiuni electrice la compartimentul motor”, a menţionat sursa citată.

Editor : Ș.A.