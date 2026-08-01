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Incendiul de vegetaţie din Reşiţa s-a reaprins. Intervin pompieri din Caraş-Severin şi Timiş, a fost mobilizat un elicopter

Data publicării:
isu timis
Foto: ISU Timiș
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Incendiul de vegetaţie uscată izbucnit vineri în zona cartierului Câlnic din municipiul Reşiţa s-a reaprins, sâmbătă, iar pentru stingerea focului au fost mobilizate forţe suplimentare, inclusiv un elicopter al Inspectoratului General de Aviaţie.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Caraş-Severin, la intervenţie participă cinci autospeciale de stingere încadrate cu 19 militari din cadrul Detaşamentului de Pompieri Reşiţa, relatează Agerpres.

În sprijinul acestora vor interveni un elicopter al Inspectoratului General de Aviaţie şi două autospeciale de stingere din cadrul ISU Timiş.

Pompierii acţionează pentru localizarea şi lichidarea incendiului.

Editor : M.B.

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