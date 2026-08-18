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Incendiul din Delta Dunării: 700 de hectare afectate. „Zona în care se manifestă ultimele focare este greu accesibilă”

Data publicării:
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Incendiu puternic în Delta Dunării, în apropiere de Chilia Veche. Foto: Raed Arafat/ Facebook
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Incendiul izbucnit în zona Ostrovul Babina din Delta Dunării nu a fost încă stins, iar intervenția pompierilor a fost întreruptă marți seară din cauza întunericului și a accesului dificil. Focul a afectat aproximativ 700 de hectare de vegetație uscată și 1.000 de metri pătrați de fond forestier, scrie News.ro.

Pompierii au intervenit pe parcursul întregii zile pentru localizarea și stingerea incendiului, însă ultimele focare se manifestă într-o zonă greu accesibilă.

„Pe fondul lăsării întunericului, având în vedere faptul că zona în care se manifestă ultimele focare este greu accesibilă salvatorilor, misiunea de stingere a fost oprită în urmă cu puțin timp”, a transmis marți seară ISU Tulcea.

Incendiul este în continuare supravegheat, iar suprafața afectată din fondul forestier nu s-a extins, au precizat pompierii.

Salvatorii vor reveni miercuri dimineață pentru a evalua situația din teren și pentru a decide continuarea intervenției.

„În cursul dimineții, salvatorii vor efectua o recunoaștere în teren și, în funcție de situația operativă, misiunea va fi reluată”, a mai transmis ISU Tulcea.

Suprafața afectată de incendiu este estimată la aproximativ 700 de hectare de vegetație uscată și 1.000 de metri pătrați de fond forestier.

Editor : Ș.A.

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