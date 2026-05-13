Începe BSDA 2026, expoziția care aduce în România cele mai noi tehnologii militare și lideri din industria de apărare

BSDA 2026. Inquam Photos George Calin
BSDA 2026 (Black Sea Defense, Aerospace and Security) reunește la București, în perioada 13 - 15 mai, reprezentanți ai industriei internaționale de apărare, oficiali guvernamentali, structuri militare și producători de tehnologii avansate, în cadrul unei expoziții dedicate securității și cooperării strategice. Organizatorii anunță cea mai amplă ediție de până acum, cu sute de expozanți din zeci de state, pavilioane naționale, delegații oficiale și companii de referință din domeniul militar și aerospațial.

Lansată în 2007, expoziția internațională BSDA a devenit evenimentul de referință care, o dată la doi ani, pune România pe harta globală a tehnologiei militare și aeronautice.

BSDA (Black Sea Defense, Aerospace and Security) este o expoziție internațională cu acces profesional, organizată pentru a susține dialogul strategic și prezentarea tehnologiilor avansate din domeniul apărării, securității și industriei aerospațiale.

Evenimentul reunește reprezentanți ai instituțiilor de apărare, companii din industria militară, experți în securitate și parteneri internaționali, într-un cadru dedicat cooperării și schimbului de expertiză. Reuniunea de profil include:

  • zonă expozițională indoor și outdoor;
  • prezentări de echipamente și tehnologii de ultimă generație;
  • demonstrații și întâlniri oficiale;
  • conferințe și discuții strategice.

Ediția BSDA 2026 se desfășoară în perioada 13 -15 mai, la ROMAERO BĂNEASA și marchează 20 de ani de la lansarea evenimentului. Organizatorii anunță cea mai amplă ediție de până acum, cu sute de expozanți din zeci de state, pavilioane naționale, delegații internaționale și reprezentanți ai principalelor companii globale din domeniu.

BSDA-26 va reuni peste 550 de firme expozante din 36 de țări, ce vor prezenta noutăți în domeniul echipamentelor militare, precum și ultimele tendințe și soluții tehnice obținute de cercetarea științifică în domeniul securității și apărării. La această ediție, MApN va avea standuri interioare, în cadrul cărora vor fi oferite detalii privind oferta educațională și oportunitățile de carieră.

La exterior, în expoziție statică, Armata României va prezenta publicului armament și tehnică de luptă. Astfel, Forțele Terestre Române vor expune, printre altele, transportoare de trupe PIRANHA V, mașini de luptă ale infanteriei 84M echipate cu rachete Spike, complexul antiaerian Gepard, drone BAYRAKTAR, autoturisme tactice VAMTAC S3, autovehicule tactice blindate de tip ușor (ATBTU) Cobra 2, o instalație de lansare HIMARS, precum și radare de diferite tipuri.

Comandamentul Forțelor pentru Operații Speciale va prezenta aparatură electrono-optică și de comunicații, echipamente utilizate pentru inserție prin parașutare sau scufundare, tehnică de luptă de ultimă generație, drone, armament, motociclete electrice și ATV-uri.

Forţele Aeriene Române vor expune elicoptere IAR 330 PUMA SOCAT și IAR 330 PUMA LRM, o aeronavă F-16 Fighting Falcon, un radar mobil TPS 79 R, o autospecială EOD, autospeciale de cercetare CBRN și un sistem PATRIOT, iar aeronave F-16 Fighting Falcon ale Armatei României și Eurofighter Typhoon ale Regatului Unit al Marii Britanii vor survola Capitala.

Forțele Navale vor fi reprezentate de personal și tehnică de la Centrul 39 Scafandri și Regimentul 307 Infanterie Marină „Heracleea”, iar Academia Navală „Mircea cel Bătrân” va prezenta proiectul de cercetare ASMINES - dronă navală de suprafață, dezvoltat în cooperare cu parteneri economici. (Sursa: MApN)

  • companii internaționale din industria de apărare și aerospațială;
  • producători de echipamente militare, sisteme de apărare și securitate;
  • firme din domeniul aviației, dronelor și tehnologiilor dual-use;
  • integratori de sisteme și soluții C4ISR;
  • reprezentanți ai forțelor armate, ministerelor și agențiilor de securitate;
  • companii din industria de cybersecurity și comunicații;

Publicul este format din factori de decizie, oficiali militari, experți și lideri din industrie, ceea ce transformă BSDA într-un eveniment cu impact strategic real.

Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului participă la BSDA 2026 în calitate de partener instituțional și continuă colaborarea constantă avută cu organizatorii în cadrul edițiilor precedente. Prezența ministerului reflectă angajamentul pentru susținerea industriei naționale, dezvoltarea capacităților de producție și promovarea parteneriatelor economice strategice.

