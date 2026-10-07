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Începe pelerinajul de la Iași de Sfânta Parascheva 2026. Programul slujbelor și al celor mai importante evenimente

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Pelerinaj Iași 2026. Inquam Photos Casian Mitu
Pelerinaj Iași 2026. Inquam Photos Casian Mitu
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Din articol
Moaștele Sfântului Cuvios Paisie aduse la Iași Pelerinajul de la Iași 2026: Calendarul slujbelor și evenimentelor 

Pelerinajul de Sfânta Cuvioasă Parascheva începe la Iași joi, 8 octombrie, la ora 6:00, cu citirea Acatistului „ocrotitoarei Moldovei”. Programul slujbelor va culmina pe 14 octombrie, în ziua de prăznuire, cu Sfânta Liturghie, oficiată de la ora 9:00 pe un podium amplasat în dreptul Altarului Catedralei Mitropolitane. Anul acesta, credincioșii se vor putea închina și la moaștele Sfântului Cuvios Paisie, aduse de la Mănăstirea Sihăstria din județul Neamț.

Pentru cei care nu vor putea ajunge în apropierea podiumului, organizatorii vor instala ecrane de mari dimensiuni în mai multe puncte din zonă. Astfel, slujba din ziua hramului va putea fi urmărită și de la distanță.

Moaștele Sfântului Cuvios Paisie aduse la Iași

Anul acesta, în lumina recentelor canonizări din Biserica Ortodoxă Română, pelerinii care vor veni la Catedrala Mitropolitană să aducă prinos de rugăciune și cinstire Sfintei Cuvioase Parascheva se vor putea bucura și de prezența sfintelor moaște ale Sfântului Cuvios Paisie, aduse de la Mănăstirea Sihăstria din judeţul Neamţ.

Cuviosul Paisie a avut un rol însemnat în perioada cea mai grea a secolului al XX-lea, aceea de luptă fățișă a comunismului ateu împotriva credinței. În acele vremuri, prin înțelepciunea sa și prin sfaturile insuflate de Dumnezeu, Cuviosul Paisie s-a remarcat ca un iscusit călăuzitor duhovnicesc.

Între anii 1972-1985, fiind iubitor de singurătate, s-a nevoit într-un loc mai retras, la Schitul Sihla, aproape de Peștera Sfintei Teodora. Însă, cei care îl iubeau l-au căutat și acolo, știind că binecuvântarea Cuviosului îi ușura sufletește și le dădea putere să lupte cu provocările vieții.

Era vestit pentru puterea sa harismatică, prin care pătrundea în sufletul și în conștiința oamenilor, pentru mila și iubirea cu care primea pe toți la orice oră din zi și din noapte, pentru smerenia sa unită cu blândețea, prin care cucerea și întorcea la pocăință. Celor ce îl cercetau, Cuviosul Paisie nu le spunea cuvinte mari, ci se ruga, iar rugăciunea și dragostea sa le dădeau oamenilor bucurie și îi făcea să reînvie duhovnicește.

În anul 1985, a revenit la Sihăstria, unde a continuat să poarte de grijă fiilor săi duhovnicești, dându-le sfaturi până în ultimele zile ale vieții sale. În toamna anului 1990, la 18 octombrie, în vârstă de 93 de ani, Cuviosul Paisie și-a dat sufletul în mâinile lui Hristos, numărându-se în ceata Sfinților Cuvioși Părinți.

Pelerinajul de la Iași 2026: Calendarul slujbelor și evenimentelor 

Joi, 8 octombrie 2026

  • 6.00: Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva;
  • 6.30: Plecarea în procesiune cu cinstitele moaşte ale Sfintei Cuvioase Parascheva şi ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria. Va participa Preasfinţitul Părinte Nichifor Botoșăneanul, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Iașilor;
  • 7:00: Așezarea sfintelor moaşte spre închinare, în baldachinul de pe platoul din faţa Căminului preoțesc „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”;
  • 7:00-7.30: Sfinţirea apei (Aghiasma mică) - lângă clădirea Bibliotecii „Dumitru Stăniloae” a Centrului Eparhial;
  • 7:00-11.00: Miezonoptica, Utrenia și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană);
  • 16.00-18.00: Vecernia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană).

Vineri, 9 octombrie 2026

  • 7:00-11.00: Miezonoptica, Utrenia, Sfânta Liturghie și Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană);
  • 16:00-18.00: Vecernia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva;
  • 17:00-18.00: Vernisajul expoziției „Sacrul la feminin. Arta dăruirii în Țările Române”, în parteneriat cu Muzeul de Artă al României (Muzeul Mitropolitan).

Sâmbătă, 10 octombrie 2026

  • 7:00-11.00: Miezonoptica, Utrenia, Sfânta Liturghie și Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană);
  • 16:00-16.30: Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva;
  • 19:00-23.00: Slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia, împreună cu slujba Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria (în Catedrala Mitropolitană).

Duminică, 11 octombrie 2026

  • 7:00-11.00: Miezonoptica, Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos și Sfânta Liturghie arhierească (în Catedrala Mitropolitană);
  • 8:00-12.00: Sfințirea Bisericii „Sfinţii Împăraţi Constantin și Elena” - Galata, municipiul Iași, Protopopiatul 1 Iași;
  • 16:00-17.00: Paraclisul Maicii Domnului și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană);
  • 19:00-20.30: Pelerinajul „Calea Sfinţilor”. Procesiune cu sfintele moaşte ale Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria;
  • 21:00-00.00: Slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia Sfântului Mare Mucenic Gheorghe (în Catedrala Mitropolitană).

Luni, 12 octombrie 2026

  • 7:00-11.00: Miezonoptica, Acatistul Sfântului Mare Mucenic Gheorghe și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană);
  • 16:00-16.30: Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană);
  • 19:00-23.00: Slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia Sfântului Apostol Andrei, cu prilejul pomenirii aducerii la Iași a sfintelor sale moaște în 1996 (în Catedrala Mitropolitană).

Marți, 13 octombrie 2026

  • 7:00-11.00: Miezonoptica, Acatistul Sf. Ap. Andrei, Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană);
  • 16:00-16.30: Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană);
  • 21:00-3.00: Slujba de priveghere – Vecernia, Litia, Utrenia și Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană).

Miercuri, 14 octombrie 2026

  • 7:00-9.00: Miezonoptica, Acatistul Sfintei Cuvioase Parascheva, Ceasurile și Slavoslovia Mare (în Catedrala Mitropolitană);
  • 9:00-12.30: Sfânta Liturghie (pe podiumul amplasat la limita cu Pietonalul Ştefan cel Mare şi Sfânt, în dreptul altarului Catedralei Mitropolitane);
  • 16:00-16.30: Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană);
  • 19:00-23.00: Slujba de priveghere, Vecernia, Litia și Utrenia Sfântul Ierarh Iosif cel Milostiv (în Catedrala Mitropolitană).

Joi, 15 octombrie 2026

  • 7:00-11.00: Miezonoptica, Acatistul Sf. Ier. Iosif cel Milostiv, Sfânta Liturghie (în Catedrala Mitropolitană);
  • 16:00-18.00: Vecernia și Paraclisul Sfintei Cuvioase Parascheva (în Catedrala Mitropolitană).

Editor : C.S.

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