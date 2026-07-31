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Începe Postul Adormirii Maicii Domnului. Ce alimente sunt interzise, când este dezlegare la pește și ce nu au voie să facă credincioșii

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Postul Adormirii Maicii Domnului 2026. Foto Getty Images
Postul Adormirii Maicii Domnului 2026. Foto Getty Images
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Din articol
Ce semnificație are Postul Maicii Domnului Ce alimente sunt interzise în postul Adormirii Maicii Domnului Postul Adormirii Maicii Domnului 2026: Tradiții și obiceiuri Originea Postului Adormirii Maicii Domnului

Începând de vineri, 31 iulie, credincioșii ortodocși intră în Postul Adormirii Maicii Domnului, una dintre cele mai importante perioade de pregătire duhovnicească din calendarul bisericesc. Timp de două săptămâni, până în ajunul sărbătorii Adormirii Maicii Domnului ( inclusiv 14 august), enoriașii sunt chemați la rugăciune, cumpătare, spovedanie și fapte bune, în semn de cinstire a Fecioarei Maria.

Ajunul Postului Adormirii Maicii Domnului este marcat de Lăsata secului, sărbătorită pe 30 iulie, ultima zi în care sunt permise alimentele de dulce.

Ce semnificație are Postul Maicii Domnului

Postul Adormirii Maicii Domnului, cunoscut în tradiția populară și drept Postul Sfintei Mării, este una dintre cele mai importante perioade de pregătire spirituală din calendarul ortodox. Deși are o durată mai scurtă decât Postul Paștelui, acesta păstrează o rânduială asemănătoare și îi pregătește pe credincioși pentru sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, celebrată anual la 15 august.

În această perioadă, biserica îi îndeamnă pe credincioși la rugăciune, reculegere, cumpătare, spovedanie și fapte bune, ca mijloace de întărire a vieții duhovnicești și de apropiere de Dumnezeu. Totodată, postul este privit ca un timp al curățirii sufletești și al reînnoirii lăuntrice.

Din perspectivă teologică, această perioadă pune în lumină rolul Fecioarei Maria ca model de smerenie, credință și ascultare față de voia lui Dumnezeu, dar și ca ocrotitoare și mijlocitoare a credincioșilor. Astfel, semnificația postului depășește restricțiile alimentare, reprezentând un îndemn la reflecție, disciplină spirituală și transformare interioară.

Ce alimente sunt interzise în postul Adormirii Maicii Domnului

„Pe durata Postului Adormirii Maicii Domnului, credincioșii din tradiția ortodoxă sunt îndemnați să adopte o alimentație simplă și cumpătată, caracterizată prin renunțarea la carne, ouă și produse lactate, precum și la orice preparate derivate care conțin ingrediente de origine animală. În această perioadă, baza alimentației este formată din fructe, legume, cereale, leguminoase și semințe, preparate într-un mod cât mai natural.

Rânduiala bisericească include și anumite zile de ușurare a postului. Cea mai importantă este data de 6 august, când este sărbătorită Schimbarea la Față a Domnului și este prevăzută dezlegare la pește.

În restul perioadei, în funcție de calendarul bisericesc și de tradiția locală, pot exista recomandări privind un post mai aspru, în special lunea, miercurea și vinerea, când unii credincioși aleg să consume alimente simple, uneori preparate fără ulei, potrivit rânduielii specifice postului.”, a explicat pentru Digi24.ro preotul Marius Oblu

Postul Adormirii Maicii Domnului 2026: Tradiții și obiceiuri

„Postul Sfintei Mării este dedicat rugăciunii, înfrânării și participării la slujbele religioase. Credincioșii sunt îndemnați să rostească Paraclisul Maicii Domnului și Acatistul Maicii Domnului, dar și să își păstreze rugăciunea personală de fiecare zi.

Tot în această perioadă sunt recomandate participarea la Sfânta Liturghie, spovedania și împărtășirea, acolo unde este posibil. Dincolo de restricțiile alimentare, postul urmărește întărirea vieții duhovnicești și apropierea de Dumnezeu.

Un moment important îl reprezintă sărbătoarea Schimbării la Față a Domnului, celebrată pe 6 august, zi în care este și dezlegare la pește. Evenimentul amintește de momentul în care Mântuitorul Iisus Hristos Și-a descoperit slava dumnezeiască pe Muntele Tabor înaintea ucenicilor Săi și este privit în tradiția ortodoxă ca un îndemn la înnoirea sufletească.”, a mai declarat preotul Marius Oblu

Ce nu au voie să facă credincioșii în post

„Postul nu înseamnă doar abținerea de la anumite alimente, ci și o schimbare a felului în care ne raportăm la cei din jur și la viața de zi cu zi. În această perioadă, credincioșii sunt îndemnați să se roage mai mult, să evite conflictele, vorbele jignitoare, judecarea aproapelui și orice exces care îi poate îndepărta de sensul postului.

Totodată, tradiția ortodoxă descurajează organizarea sau participarea la manifestări cu caracter festiv, precum nunțile și petrecerile, deoarece postul este dedicat reculegerii, cumpătării și pregătirii sufletești.”, conchide sursa Digi24.ro

Originea Postului Adormirii Maicii Domnului

În primele secole ale creștinismului, Postul Adormirii Maicii Domnului nu era ținut după aceeași rânduială în toate comunitățile creștine. Durata și regulile diferau de la o regiune la alta, în funcție de tradițiile locale și de organizarea vieții liturgice.

Forma cunoscută astăzi a fost stabilită în anul 1166, în urma unui sinod desfășurat la Constantinopol și prezidat de patriarhul ecumenic Luca Chrysoberges. Atunci au fost fixate durata postului și principalele reguli de respectare, care au fost preluate treptat în întregul spațiu ortodox. (Patriarh al Constantinopolului între 1157 și 1170, Luca Chrysoberges a avut un rol important în uniformizarea practicilor liturgice din biserica ortodoxă.)

De atunci, Postul Adormirii Maicii Domnului a rămas una dintre cele patru mari perioade de post din calendarul ortodox, dedicată rugăciunii, cumpătării și pregătirii sufletești pentru sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, celebrată anual la 15 august.

Editor : M.C.

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