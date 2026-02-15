Începe Săptămâna Albă 2026: Ce alimente sunt permise înainte de Postul Paștelui

Înainte de debutul Postului Mare, ortodocșii marchează începutul Săptămânii Albe, o perioadă dedicată pregătirii spirituale și acomodării treptate la rigorile ascezei. În această săptămână, carnea este interzisă, însă tradiția bisericească permite anumite excepții: laptele, brânza, ouăle și peștele pot fi consumate. Practica are rolul de a facilita o tranziție lină, atât fizică, cât și sufletească, către perioada strictă de post.

Săptămâna Albă nu este doar o etapă culinară, ci și un timp esențial de reflecție, rugăciune și pregătire spirituală înainte de cel mai aspru post al anului.

Săptămâna Albă în 2026

În 2026, Săptămâna Albă se desfășoară între 16 și 22 februarie, reprezentând perioada de tranziție dintre Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, prăznuită pe 15 februarie, și începutul Postului Mare, care debutează luni, 23 februarie. Această săptămână marchează Lăsatul secului de carne și constituie un interval de pregătire sufletească, în care credincioșii se obișnuiesc treptat cu rigorile postului de 40 de zile și cu introspecția care precede Sărbătoarea Învierii.

Originea denumirii perioadei de pregătire pentru Postul Mare

Denumirea de „Săptămâna Albă” provine de la specificul alimentar al acestei perioade, în care sunt permise alimentele „albe”, precum laptele, brânza, smântâna și ouăle. Termenul simbolizează însă nu doar culoarea produselor, ci și puritatea și lumina, sugerând trecerea treptată de la alimentația obișnuită la rigorile Postului Paștelui.

Ce alimente se consumă în Săptâmâna Albă

„În Săptămâna Albă, alimentația capătă un ritm mai cumpătat, pregătind treptat organismul pentru rigorile Postului Mare. După lăsatul secului de carne, credincioșii renunță la preparatele de origine animală, însă tradiția ortodoxă permite consumul de lapte, brânză, smântână, ouă și pește, facilitând astfel o tranziție lină către perioada strictă de post.

Această tranziție alimentară are și o semnificație simbolică: reducerea treptată a produselor din carne ajută nu numai la adaptarea organismului, ci și la orientarea atenției către dimensiunea spirituală a săptămânii. Astfel, credincioșii intră în Postul Mare, o perioada de rugăciune, reflecție și introspecție, pregătiți echilibrat, atât trupește, cât și sufletește.

Mesele rămân simple, dar echilibrate, respectând obiceiurile culinare tradiționale. În case se pregătesc plăcinte cu brânză, mâncăruri pe bază de lactate sau rețete cu pește, păstrând atât rânduiala bisericească, cât și moștenirea gastronomică a acestei perioade.”, a explicat pentru Digi24.ro preotul Dan Damaschin

„Săptămâna Brânzei”: Tradiții și obiceiuri românești

„În tradiția românească, Săptămâna Brânzei păstrează un puternic caracter spiritual, dar și numeroase obiceiuri populare care subliniază importanța acestei perioade de tranziție.

Dincolo de rânduiala alimentară, credincioșii acordă o atenție specială pregătirii sufletești, participând la slujbele bisericești, la spovedanie și la rugăciuni mai intense, menite să aducă liniște și împăcare înaintea Postului Mare.

Duminica Iertării înainte de Postul Paștelui

Un moment central al săptămânii este Duminica Lăsatului sec de brânză, cunoscută și sub denumirea de Duminica Iertării, când oamenii își cer iertare unii altora pentru greșelile comise, pregătindu-se astfel să intre în post cu inima curată. Gestul are o profundă semnificație morală și simbolizează dorința de reconciliere și reînnoire interioară.

Obiceiuri populare și valori comunitare

În plan tradițional, nunțile și petrecerile sunt evitate, fiind considerate nepotrivite cu spiritul de cumpătare și introspecție al perioadei. În multe zone ale țării se păstrează obiceiul curățeniei generale în gospodărie, un gest simbolic care reflectă purificarea sufletească. Totodată, faptele de milostenie și ajutorarea celor nevoiași sunt încurajate, subliniind astfel dimensiunea morală și comunitară a acestei săptămâni.”, conchide preotul Dan Damaschin

Astfel, „Săptămâna Brânzei” nu reprezintă doar o etapă pregătitoare în calendarul ortodox, ci un timp în care credința, tradiția și valorile comunitare se împletesc armonios, marcând începutul drumului către Postul Mare.

