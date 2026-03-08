Meciul Rapid – Universitatea Craiova, oprit din cauza gazelor lacrimogene. Jandarmii au declanșat accidental un pulverizator

Jandarmeria București a transmis duminică seară că, în timpul meciului de fotbal Rapid București - Universitatea Craiova, în cadrul dispozitivului de jandarmi a fost acționat accidental, pentru scurt timp, un pulverizator de capacitate mărită, cu substanță iritant-lacrimogenă. Arbitrul a oprit meciul timp de 3 minute, din cauza efectelor substanței.

„Precizare meci de fotbal Rapid București - Universitatea Craiova

În repriza secundă, în zona Tribunei a II-a, în cadrul dispozitivului de jandarmi a fost acționat accidental, pentru scurt timp, un pulverizator de capacitate mărită, cu substanță iritant-lacrimogenă.

În acest context, arbitrul a oprit meciul timp de 3 minute, din cauza efectelor substanței.

Menționăm faptul că efectul a fost de scurtă durată și nicio persoană nu a solicitat asistență medicală.

Ne prezentăm scuze tuturor pentru acest incident izolat!”, arată mesajul Jandarmeriei.

Jandarmeria mai anunță că în urma încălcării prevederilor legale în vigoare, jandarmii au aplicat 9 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 32.690 de lei.

„Subliniem faptul că, dintre acestea, o sancţiune contravențională, în valoare de 10.000 de lei, a fost aplicată organizatorului evenimentului sportiv, iar 2 sancţiuni contravenționale, în valoare totală de 20.000 de lei, au fost aplicate societății specializate de pază şi protecție, pentru nerespectarea obligațiilor ce le revin.

Totodată, au fost aplicate 2 sancţiuni complementare privind interzicerea accesului la competițiile sportive pe o perioadă de 6 luni.

În continuare, se fac verificări pentru identificarea şi sancționarea altor persoane care au încălcat cadrul legal în vigoare”, arată Jandarmeria.

