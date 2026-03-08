Live TV

Meciul Rapid – Universitatea Craiova, oprit din cauza gazelor lacrimogene. Jandarmii au declanșat accidental un pulverizator

Data actualizării: Data publicării:
Superliga Romania Meciul de fotbal dintre echipele Rapid București și Universitatea Craiova, din etapa a 30-a a Superligii, disputat pe Arena Națională din București, martie 2026.
Foto: Inquam Photos / Gyozo Baghiu

Jandarmeria București a transmis duminică seară că, în timpul meciului de fotbal Rapid București  - Universitatea Craiova, în cadrul dispozitivului de jandarmi a fost acționat accidental, pentru scurt timp, un pulverizator de capacitate mărită, cu substanță iritant-lacrimogenă. Arbitrul a oprit meciul timp de 3 minute, din cauza efectelor substanței. 

„Precizare meci de fotbal Rapid București  - Universitatea Craiova 

În repriza secundă, în zona Tribunei a II-a, în cadrul dispozitivului de jandarmi a fost acționat accidental, pentru scurt timp, un pulverizator de capacitate mărită, cu substanță iritant-lacrimogenă. 

În acest context, arbitrul a oprit meciul timp de 3 minute, din cauza efectelor substanței. 

Menționăm faptul că efectul a fost de scurtă durată și nicio persoană nu a solicitat asistență medicală. 

Ne prezentăm scuze tuturor pentru acest incident izolat!”, arată mesajul Jandarmeriei. 

Jandarmeria mai anunță că în urma încălcării prevederilor legale în vigoare, jandarmii au aplicat 9 sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 32.690 de lei. 

„Subliniem faptul că, dintre acestea, o sancţiune contravențională, în valoare de 10.000 de lei, a fost aplicată organizatorului evenimentului sportiv, iar 2 sancţiuni contravenționale, în valoare totală de 20.000 de lei, au fost aplicate societății specializate de pază şi protecție, pentru nerespectarea obligațiilor ce le revin.  

Totodată, au fost aplicate 2 sancţiuni complementare privind interzicerea accesului la competițiile sportive pe o perioadă de 6 luni. 

În continuare, se fac verificări pentru identificarea şi sancționarea altor persoane care au încălcat cadrul legal în vigoare”, arată Jandarmeria. 

Editor : Alexandru Costea

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Parkinson
1
Japonia autorizează, în premieră mondială, terapii cu celule stem pentru două boli grave...
BUCURESTI - MAE - CONFERINTA REPATRIERE
2
Andrei Ţărnea spune că numele fiicei lui Victor Ponta nu putea fi scos de pe lista pentru...
Lebanon Israel Iran
3
Israelul a încercat recuperarea rămășițelor pământești ale pilotului Ron Arad, capturat...
petrolier în ocean
4
Cine este „aventurierul” din Ormuz, magnatul care își riscă flota uriașă de petroliere în...
US soldiers. US army. USA patch flag on the US military uniform. United States Armed Forces. Veterans Day.
5
Iranul susține că, de la începutul ostilităților, a capturat „un număr de soldați...
L-a anunțat pe Gigi Becali că nu mai lucrează pentru el, iar soția a reacționat
Digi Sport
L-a anunțat pe Gigi Becali că nu mai lucrează pentru el, iar soția a reacționat
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - FOTBAL - SUPERLIGA - ETAPA 26 - DINAMO - U CRAIOVA - 9 FEB 2026
Jandarmii au aplicat amenzi de peste 30.000 de lei după meciul Dinamo – Universitatea Craiova
Haosul de pe teren s-a mutat apoi în tribune FOTO Captură Video
Bătaie generală după meciul U Cluj  - CFR Cluj. Antrenorul Cristiano Bergodi s-a năpustit la adversari după ce ar fi fost înjurat
jandarmi cu gaze lacrimogene
Incidente violente la meciul Rapid - Petrolul. Jandarmii au folosit gaze lacrimogene
INSANT_PROTEST_AUR_ACT_00_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Jandarmii au dat amenzi de peste 13.000 de lei, după protestul din Piaţa Victoriei
aek atena - univ craiova profimedia-1060222603
Universitatea Craiova a ratat dramatic calificarea în play-off-ul Conference League. Echipa din Bănie, învinsă de AEK Atena
Recomandările redacţiei
Iran US Mojtaba Khamenei Profile
Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Trump nu a fost de...
barbat alimenteaza masina cu carburant
„Plătim taxă la taxă”. Dumitru Chisăliță: România are stocuri de...
Soldați americani
Cum a forțat Israelul mâna SUA să atace Iranul. Washingtonul era...
donald trumo
Donald Trump afirmă că viitorul lider iranian „nu va rezista mult...
Ultimele știri
Război în Orientul Mijlociu, Ziua 9. „Iranul nu se va preda”, zice președintele Parlamentului. Israelul anunță că războiul va mai dura
Ucraina cere Ungariei să îi restituie banii şi lingourile de aur confiscate după interceptarea unui transport de valori
Partidul cancelarului german Friedrich Merz e pe cale să piardă alegerile din landul Baden-Wurttemberg. Extrema dreaptă, în creștere
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Secretele lui Kate Middleton pentru a se menține în formă. Băutura pe care o consumă în fiecare zi la micul...
Cancan
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru...
Fanatik.ro
Ce nume va purta Andreea Bălan, după nunta cu Victor Cornea. Artista a făcut marele anunț
editiadedimineata.ro
AI alimentează dezinformarea cu privire la atacurile SUA-Israel asupra Iranului
Fanatik.ro
Gheorghe Mustață, anunț uriaș despre venirea lui Mirel Rădoi la FCSB: „Am confirmarea lui”. Peluza Nord, plan...
Adevărul
Dilema ghiocelului. O fotografie distribuită de Lucian Mîndruță a încins Facebook-ul: „Mașina în care s-a...
Playtech
Scutul antirachetă de la Deveselu vs. alte sisteme de apărare din lume. Cum ar rezista într-un conflict real...
Digi FM
Patrimoniul lui Michael Jackson, dat în judecată de patru frați care susțin că artistul i‑a abuzat după ce...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Dată afară din apartamentul lui Gigi Becali, acum e gata să bată la poarta patronului de la FCSB: ”M-a...
Pro FM
Cum a apărut celebrul moonwalk. Fratele lui Michael Jackson spune că artistul a învățat mișcarea de la un...
Film Now
„Sunt Michael J. Fox și sunt tată și actor”. Starul din „Back to the Future”, ovaționat la gala Actor Awards...
Adevarul
Consiliul pentru Pace, șansă istorică sau un rateu pentru România? Expert: „Mă tem că nu ne dorim să ieșim...
Newsweek
Cele 22 de sporuri de care Casa de Pensii ține cont la calcul pensiei. Cum îți pot aduce bani in plus?
Digi FM
„Eram o mamă singură cu gemeni de trei ani”. Jennifer Lopez, dezvăluiri despre despărțirea de Marc Anthony...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Studiu făcut pe 130.000 de participanți, urmăriți zeci de ani. Ce efect important poate avea consumul moderat...
Digi Animal World
Cum să scapi rapid de părul de animale de pe haine. Trucul simplu folosit de o femeie cu patru pisici
Film Now
Angelina Jolie, singură după divorțul de Brad Pitt. De ce nu a mai avut nicio relație în ultimii ani
UTV
Megan Fox revine pe Instagram cu imagini provocatoare. Machine Gun Kelly a reacționat imediat în comentarii