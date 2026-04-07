Incident grav în București. Un șofer băut a lovit cu mașina un polițist când încerca să fugă de control

Un şofer oprit în trafic de către un echipaj al Poliţiei Rutiere Bucureşti este anchetat pentru ultraj, fiind reţinut, după ce a acroşat cu autoturismul unul dintre agenţii care voiau să îl verifice. Cercetările au arătat că şoferul se afla sub influenţa alcoolului. În urma accidentului, poliţistul are nevoie de 7-8 zile de îngrijiri medicale.

„În timp ce persoana vătămată, agent de poliţie din cadrul DGPMB – Brigada Rutieră, se afla în exercitarea atribuţiilor de serviciu, desfăşurând activităţi de supraveghere, oprire şi control al autovehiculelor pe b-dul Beijing intersecţie cu str. Ceasornicului, a efectuat semnalele regulamentare de oprire a unui autoturism marca Audi, însă conducătorul auto, inculpatul în cauză, având o îmbibaţie alcoolică de peste 0.80 g/l alcool pur în sânge, respectiv de 0,94 gr.%o la ora 03:55 şi 0,74 gr.%o la ora 04:55, în încercarea de a evita controlul, de a îşi continua deplasarea şi de a nu se conforma celui de al doilea filtru succesiv, a efectuat o manevră bruscă şi periculoasă de virare la dreapta, acroşând cu oglinda laterală stânga şi lovind persoana vătămată, fiindu-i cauzate leziuni traumatice, necesitând 7-8 zile de îngrijiri medicale”, informează, marţi, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, care instrumentează acest dosar, potrivit News.ro. 

Incidentele în trafic s-au petrecut în noaptea de 5 aprilie, în jurul orei 2:30, într-o intersecţie din Capitală.

Luni, procurorul de caz a dispus reţinerea pentru 24 de ore a şoferului, acesta fiind inculpat pentru săvârşirea în concurs a infracţiunilor de ultraj şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului.

Marţi, Parchetul a solicitat instanţei arestarea preventivă a bărbatului, pe o perioadă de 30 de zile, de la data de 7.04.2026, până la data de 6.05.2026 inclusiv, urmând ca instanţa să se pronunţe asupra solicitării.

Mojtaba Khamenei, noul lider suprem al Iranului. Foto Profimedia
1
Răspunsul lui Mojtaba Khamenei la amenințarea lui Donald Trump că va trimite Iranul în...
Mircea Lucescu
2
Spitalul Universitar din București, un nou anunț despre starea lui Mircea Lucescu. Ce...
Mojtaba Khamenei
3
Noi informații despre liderul suprem al Iranului: Mojtaba Khamenei este în stare gravă și...
mircea lucescu
4
Ultimele date despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Ministrul Rogobete: „Mi-e...
Donald Trump
5
Cum au răspuns SUA și Iran la propunerea unui armistiţiu de 45 de zile. Trump: Iranul ar...
Cornel Dinu vine cu noi detalii. Ce i-a spus Mircea Lucescu, într-o discuție purtată recent
Cornel Dinu vine cu noi detalii. Ce i-a spus Mircea Lucescu, într-o discuție purtată recent
Te-ar putea interesa și:
daniel baluta 2
Daniel Băluță va construi parcul „Donald Trump” în Sectorul 4: „Un simbol al prieteniei și valorilor comune care ne unesc”
gunoaie
Deșeuri medicale aruncate în Parcul Cișmigiu: O clinică stomatologică din București a fost amendată cu 70.000 de lei
Colette-Avital
Fosta deputată de origine română Colette Avital, rănită de poliție la protestele anti-guvernamentale din Israel. Are 86 de ani
masina politie incendiu
O maşină de poliţie a luat foc în trafic. Sindicaliștii acuză că mentenanța e superficială și problemele sunt ignorate. Reacția IGPR
ecuson al politiei romane
Bătaie cu macete și cuțite în Sectorul 5 al Capitalei: zece persoane, arestate preventiv. Alte cinci, căutate de polițiști
Recomandările redacţiei
President Donald Trump speaks and gestures during a press conference
Donald Trump, mesaj amenințător la adresa Iranului: „O întreagă...
nicusor dan sorin grindeanu
Nicușor Dan, despre amenințările PSD privind ieșirea de la guvernare...
Viktor Orban, în vizită la Vladimir Putin. Foto: Profimedia
Viktor Orban era dispus să facă totul pentru a fi pe placul lui...
INSTANT_COALITIE_BUGET_08_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
Grindeanu spune că nu îl interesează funcția de premier, dar vine cu...
BNR a decis menținerea dobânzii-cheie la 6,50%, în contextul inflației ridicate și al riscurilor economice
„Președintele vă iubește, la fel ca și mine”. Viktor Orban i-a mulțumit lui JD Vance pentru că SUA nu mai ajută Ucraina
În fața unei grave crize energetice globale, Kremlinul susține că lumea stă la coadă pentru a cumpăra energie rusească
Patru zodii riscă totul pentru iubire, în luna aprilie. Capricornii pot întâlni pe cineva care să le dea...
Valentin Sanfira a înșelat-o! Codruța și-a luat inima-n dinți și a recunoscut motivul divorțului...
Cutremurător! Ultima conversație pe care Cornel Dinu a avut-o cu Mircea Lucescu: „Cu inima nu te joci!”
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Cel mai mare scandal din istoria Survivor România. Ce s-a întâmplat între Gabi Tamaș și fiul Andreei Esca i-a...
Coiful de la Coțofenești nu este singular în România. Face parte dintr-o serie limitată de coifuri princiare...
Cozi ca pe vremea lui Ceaușescu în benzinării după ieftinirea carburanților. Cât au economisit șoferii la un...
Codruța Filip, confesiuni în lacrimi după divorțul de Valentin Sanfira: "Tot ce am trăit în anii ăștia nu a...
"Gică Hagi s-a răzgândit!" Ce lovitură! Anunțul care dă peste cap toate calculele
Raluka și iubitul ei cu 22 de ani mai mare, dans pe plajă și un moment rar de intimitate lăsat la vedere...
Jennifer Aniston "se topește" în brațele iubitului ei: "E recunoscătoare că își poate împărtăși viața cu el"
De ce ajung pacienții cu COVID-19 la ATI și în 2026? Explicațiile doctoriței Elena Copaciu
Casa de pensii, mesaj pentru 2.600.000 pensionari. „V-am transferat toți banii”. Când ajung pe card?
De ce aduce ouă un iepure? Povestea neașteptată din spatele iepurașului de Paște
Consumul ocazional de alcool în exces, mai periculos decât pare. Ce au descoperit cercetătorii
Momentul când o femeie încearcă să mângâie un tigru la Grădina Zoologică din Bridgeton. Aproape a fost...
Cum arată Jackie Chan în 2026, la 72 de ani. Are peste 100 de filme la activ
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...