Incident grav în București. Un șofer băut a lovit cu mașina un polițist când încerca să fugă de control

Un şofer oprit în trafic de către un echipaj al Poliţiei Rutiere Bucureşti este anchetat pentru ultraj, fiind reţinut, după ce a acroşat cu autoturismul unul dintre agenţii care voiau să îl verifice. Cercetările au arătat că şoferul se afla sub influenţa alcoolului. În urma accidentului, poliţistul are nevoie de 7-8 zile de îngrijiri medicale.

„În timp ce persoana vătămată, agent de poliţie din cadrul DGPMB – Brigada Rutieră, se afla în exercitarea atribuţiilor de serviciu, desfăşurând activităţi de supraveghere, oprire şi control al autovehiculelor pe b-dul Beijing intersecţie cu str. Ceasornicului, a efectuat semnalele regulamentare de oprire a unui autoturism marca Audi, însă conducătorul auto, inculpatul în cauză, având o îmbibaţie alcoolică de peste 0.80 g/l alcool pur în sânge, respectiv de 0,94 gr.%o la ora 03:55 şi 0,74 gr.%o la ora 04:55, în încercarea de a evita controlul, de a îşi continua deplasarea şi de a nu se conforma celui de al doilea filtru succesiv, a efectuat o manevră bruscă şi periculoasă de virare la dreapta, acroşând cu oglinda laterală stânga şi lovind persoana vătămată, fiindu-i cauzate leziuni traumatice, necesitând 7-8 zile de îngrijiri medicale”, informează, marţi, Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 1, care instrumentează acest dosar, potrivit News.ro.

Incidentele în trafic s-au petrecut în noaptea de 5 aprilie, în jurul orei 2:30, într-o intersecţie din Capitală.

Luni, procurorul de caz a dispus reţinerea pentru 24 de ore a şoferului, acesta fiind inculpat pentru săvârşirea în concurs a infracţiunilor de ultraj şi conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului.

Marţi, Parchetul a solicitat instanţei arestarea preventivă a bărbatului, pe o perioadă de 30 de zile, de la data de 7.04.2026, până la data de 6.05.2026 inclusiv, urmând ca instanţa să se pronunţe asupra solicitării.

