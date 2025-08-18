Live TV

Incident grav în Capitală. Două femei au ajuns la spital după ce un copac s-a prăbușit peste ele

Data publicării:
112 smurd inquam alexandru busca
Foto: Inquam Photos / Alexandru Busca

Două femei au fost rănite luni, pe o stradă din Sectorul 2 al Capitalei, după ce un copac s-a prăbușit peste ele. Victimele au primit îngrijiri medicale la fața locului, apoi au fost transportate la spital. În urma incidentului, a fost avariată și o mașină parcată în zonă.

„Astăzi, 18 august 2025, polițiști din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București – Secția 8 Poliție au fost sesizați, prin apel 112, cu privire la faptul că, pe o stradă din Sectorul 2, a căzut un copac, două femei fiind rănite”, a transmis Poliția Capitalei.

La fața locului s-au deplasat, de urgență, polițiștii subunității, care au constatat că cele sesizate se confirmă.

Cele două femei au primit îngrijiri medicale la fața locului, ulterior fiind transportate la spital, pentru investigații și îngrijiri suplimentare.

„De asemenea, în urma evenimentului au rezultat și pagube materiale, respectiv avarierea unui autoturism parcat în zonă”, au mai transmis polițiștii.

Autoritățile continuă verificările, în vederea stabilirii situației de fapt și dispunerii măsurilor legale ce se impun.

Editor : Ș.A.

