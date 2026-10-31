Incident grav în Gara de Nord din București: O persoană a fost lovită de un tren internațional

CFR SA anunţă, sâmbătă, că o persoană a fost lovită de trenul internaţional IRN 472, operat de CFR Călători, în staţia Bucureşti Nord, în momentul plecării de la linia 5.

Compania Naţională de Căi Ferate „CFR” S.A., citată de News.ro, informează că, în această seară, în jurul orei 18:30, în staţia Bucureşti Nord, trenul internaţional IRN 472, operat de CFR Călători, a lovit o persoană în momentul plecării de la linia 5.

„La faţa locului sunt aşteptate autorităţile competente, care urmează să efectueze verificările necesare pentru stabilirea împrejurărilor în care s-a produs incidentul”, precizează CFR SA.



Circulaţia trenurilor pe celelalte linii din staţia Bucureşti Nord nu este afectată şi se desfăşoară în condiţii normale, mai arată compania.

Editor : C.S.