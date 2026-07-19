Un moment controversat a avut loc duminică, în timpul ceremoniilor organizate în Capitală, la Monumentul Eroilor Aerului (Statuia Aviatorilor): șeful Amatei a ignorat un soldat de la Brigada 30 Gardă „Mihai Viteazul” care a fost pe punctul de a se prăbuși lângă el.

În imagini se vede că, în timp ce generalul Gheorghiță Vlad susține un discurs, un militar aproape că leșină lângă el. Deși a văzut că militarului i s-a făcut rău și că alți ofițeri aleargă să-l ajute, șeful Armatei și-a continuat discursul ca și când nimic nu s-a întâmplat.

Militarul căuia i s-a făcut rău a fost ajutat, printre alții, de Raed Arafat, șeful Departamentului pentru Situații de Urgență, care participa la evenimentul ocazionat de sărbătorirea Zilei Aviației Române și a Forțelor Aeriene.

Ziua Aviației Române și a Forțelor Aeriene este sărbătorită anual la 20 iulie și este dedicată recunoașterii rolului și contribuției aviației militare și civile la dezvoltarea și securitatea României. Cu acest prilej, duminică au fost organizate în București ceremonii militare și religioase, depuneri de coroane, survoluri ale aeronavelor militare și demonstrații aeriene.

Editor : B.E.