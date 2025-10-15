Un elev în vârstă de 12 ani din Brăila ar fi fost bătut pe stradă de tatăl unui coleg de la școală. Agresorul l-ar fi așteptat pe copil să termine orele, iar în apropierea unei stații de autobuz l-ar fi lovit cu pumnul. Autoritățile au deschis un dosar penal în acest caz.

Incidentul s-a petrecut în plină stradă, în Brăila. Bărbatul l-a așteptat pe copil să iasă de la școală și în momentul în care l-a văzut, l-a atacat. El l-a lovit cu pumnul în față, copilul s-a prăbușit, iar bărbatul în vârstă de 48 de ani a continuat să lovească cu mâinile și picioarele.

Două colege de școală și alți trecători au văzut incidentul și l-au salvat pe copil din mâinile bătăușului.

Băiatul a fost dus la spital, iar medicul i-a recomandat șapte zile de repaus. Mama copilului a depus plângere la poliție. A fost întocmit un dosar penal pentru loviri sau alte violențe.

Cei doi colegi de clasă ar fi avut conflicte mai vechi, certându-se des la școală. De asemenea, mama copilului agresat susține că nu este prima dată când băiatul ei este amenințat de către tatăl colegului cu bătaia.

