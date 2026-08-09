Înșelătorie cu ajutorul AI: Cum a fost convinsă o femeie din Cugir să transfere aproape 69.000 de lei unor escroci

O femeie de 36 de ani din Cugir a fost convinsă de escroci să-și transfere economiile într-un cont indicat de aceștia, după ce au pretins că sunt reprezentanți ai BNR și Poliției Române și i-au trimis documente create cu ajutorul inteligenței artificiale.

„O femeie, în vârstă de 36 de ani, din oraşul Cugir, a fost contactată telefonic de către persoane necunoscute, care s-au prezentat drept reprezentant al Băncii Naţionale a României şi poliţist din cadrul Poliţiei Române. Pentru a-i câştiga încrederea, aceştia i-au transmis fotografii ale unor documente de legitimare, precum şi alte documente create cu ajutorul inteligenţei artificiale. Astfel, persoana vătămată a fost determinată să îşi transfere economiile din contul curent într-un cont bancar indicat de cei care au contactat-o. La scurt timp, aceasta şi-a dat seama că a fost victima unei înşelăciuni şi a sesizat Poliţia Oraşului Cugir”, transmite IPJ Alba duminică într-un comunicat de presă.

Cătălin Mihai Bota, agent principal de poliţie în cadrul Compartimentului de Investigaţii Criminale, a reuşit să blocheze suma transferată şi să recupereze integral cei 68.989 de lei, bani care au fost restituiţi persoanei vătămate. Deocamdată, Poliţia nu a reuşit să-i identifice pe autorii înşelăciunii.

Poliţiştii îi avertizează pe cetăţeni să nu se lase convinşi de o fotografie a unei legitimaţii sau a unui document, deoarece acestea pot fi falsificate sau generate cu ajutorul AI.

IPJ Alba precizează că poliţiştii, medicii, reprezentanţii BNR, ai ANAF sau reprezentanţii altor instituţii nu sună niciodată pentru a cere transferuri bancare sau date personale.

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Editor : M.I.