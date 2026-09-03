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INSP: 58 de persoane s-au infectat cu virusul West Nile în acest sezon. Bilanțul deceselor ajunge la 3

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tantarul tigru
Virusul West Nile se transmite prin înțepătura țânțarului tigru asiatic Foto: Profimedia Images
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Un număr de 58 de cazuri de infecţie cu virusul West Nile au fost înregistrate, la nivel naţional, până în 2 septembrie, 47 dintre acestea fiind confirmate de laborator, arată datele Institutului Naţional de Sănătate Publică (INSP). În ultima săptămână, a fost înregistrat un deces, bilanţul total ajungând la trei.

Potrivit celui mai recent raport realizat de Centrul Naţional de Supraveghere şi Control al Bolilor Transmisibile (CNSCBT) din cadrul INSP, în perioada 3 iunie - 2 septembrie au fost înregistrate 58 de cazuri de infecţie cu virusul West Nile, dintre care 47 cazuri confirmate şi 11 cazuri probabile.

Totodată, s-au înregistrat 3 decese, la persoane vârstnice, cu comorbidităţi.

Cazurile s-au înregistrat la grupele de vârstă 15-19 ani (1), 20-29 de ani (4), 30-39 de ani (3), 40-49 de ani (6), 50-59 de ani (12), 60-69 de ani (15), 70-79 de ani (10), ≥ 80 de ani (7).

Dintre bolnavi, 28 au fost femei, iar 42 de persoane provin din mediul urban.

În funcţie de unitatea teritorială de expunere, cazurile au fost înregistrate în judeţele Argeş (1), Bihor (1), Brăila (1), Botoşani (1), Călăraşi (4), Cluj (2), Galaţi (1), Giurgiu (4), Harghita (1 - expunerea în altă ţară, dar atribuit judeţului de rezidenţă), Ialomiţa (3), Iaşi (1), Ilfov (6), Mureş (1), Satu Mare (1), Suceava (2), Teleorman (2), Vaslui (1) şi municipiul Bucureşti (25).

Specialiştii recomandă populaţiei să evite expunerea la ţânţari, purtând îmbrăcăminte cu mâneci lungi şi pantaloni lungi, să utilizeze substanţe chimice repelente împotriva ţânţarilor, să utilizeze substanţe insecticide în locuinţă/in jurul locuinţei, să împiedice pătrunderea ţânţarilor în casă (plase de protecţie la ferestre), să asigure desecarea bălţilor de apă din jurul gospodăriei, să îndepărteze recipientele de apă stagnantă şi gunoiul menajer.

Editor : A.C.

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