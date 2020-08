Intervenție a mascaților după ce un copil de 6 ani a fost lovit de o mașină. Familia a atacat ambulanța și pe șoferul acesteia

Un copil de şase a fost rănit într-un accident rutier care a avut loc marţi după-amiază în zona localităţii Livadia, pe DN 66 Simeria-Petroşani, echipajul ambulanţei care a preluat victima fiind agresat ulterior de aparţinătorii minorului, maşina de salvare fiind, şi ea, avariată, potrivit Agerpres.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Serviciului Judeţean de Ambulanţă (SAJ) Hunedoara, dr. Călin Dumitrescu, copilul a fost lovit de o maşină şi prezintă un traumatism cranian sever, multiple contuzii şi este într-o stare comatoasă.

Preluat iniţial de un echipaj SMURD de la o subunitate din comuna Baru, copilul a fost predat apoi unui echipaj al Ambulanţei, în drum spre spitalul din oraşul Haţeg.

După aceea, rudele copilului, cetăţeni de etnie romă, i-au înjurat şi bruscat pe membrii echipajului de la Ambulanţă, reprezentantul SAJ Hunedoara apreciind că acestea erau furioase deoarece echipajul SMURD s-a întors să-l preia pe şoferul care l-a accidentat pe minor. Bărbatul a fost, şi el, agresat de către aparţinătorii victimei.

"Aparţinătorii şi-au vărsat furia asupra echipajului şi ambulanţei SAJ, spărgând un far, masca faţă şi îndoind tabla", a arătat dr. Dumitrescu.

Conform primelor verificări ale poliţiştilor, copilul a încercat să traverseze drumul printr-un loc nepermis şi fără să se asigure, el fiind lovit de o maşină condusă de un bărbat de 51 de ani, din Petroşani.

"În cauză poliţiştii efectuează cercetări sub aspectul comiterii infracţiunii de vătămare corporală din culpă, iar în măsura în care conducătorul auto de 51 de ani va depune plângere prealabilă, vor efectua cercetări şi sub aspectul comiterii infracţiunii de lovire, întrucât se pare că membrii familiei minorului l-au agresat fizic pe conducătorul auto implicat în eveniment. De asemenea, se va constitui dosar penal şi pentru comiterea infracţiunii de distrugere, întrucât membrii familiei minorului au distrus un far al autospecialei ambulanţei care l-a preluat pe minor pentru a-l transporta la Spitalul orăşenesc Hateg", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Hunedoara, Bogdan Niţu.

Pentru prevenirea unor eventuale incidente, 20 de poliţişti şi jandarmi au fost mobilizaţi pentru asigurarea măsurilor de ordine la spitalul din Haţeg. Nu au fost constatate tulburări ale ordinii publice, a precizat reprezentantul IPJ Hunedoara.

Editor web: Liviu Cojan