12 participanți ai competiției de alergare montană „Transylvania 100” au alunecat, sâmbătă, 23 mai, pe porțiuni acoperite cu gheață și au căzut în zone greu accesibile din Munții Bucegi. Salvatorii i-au găsit în stare de hipotermie și cu multiple fracturi. Pe traseu a fost semnalată și prezența unui urs. Din cauza condițiilor meteo dificle și a vizibilității reduse, elicopterul SMURD nu poate interveni.

ACTUALIZARE 12.50 Până în acest moment, au fost înregistrate 13 incidente, dintre care 12 persoane au avut nevoie de intervenția salvamontiștilor, după ce au căzut pe porțiuni acoperite cu gheață. Într-un alt caz, echipele au intervenit după semnalarea apariției unui urs pe traseu.

„Am trimis o echipă în zonă tocmai pentru a preîntâmpina alte incidente și a alunga ursul. Într-adevăr, au avut loc patru incidente mai grave, dar colegii mei au ajuns la victime, le-au stabilizat și una dintre ele este în coborâre spre Bran. A fost pre-alertat și elicopterul SMURD, dar din cauza plafonului de nori și a ceții nu poate să ajungă în locații. Sperăm să putem face o joncțiune la un moment dat, mai jos, în zona inferioară, pentru că altfel deplasarea ar dura undeva la 6-7 ore”, a declarat, la Digi24, Sebastian Marinescu, vicepreședinte Salvamont România.

Potrivit acestuia, echipele Salvamont au avertizat încă de ieri organizatorii asupra condiițiilor meteo nefavorabile și au recomandat suplimentarea echipajelor de intervenție. În ciuda incidentelor, competiția continuă, a transmis vicepreședintele Salvamont România.

„Ieri am trimis o recomandare organizatorului cu măsuri de suplimentare a echipelor de prim răspuns, a voluntarilor și verificarea foarte atentă a participanților pentru a ne asigura ca au echipamentul adecvat pentru a parcurge zonele respective. Participanții erau echipați pentru alergare montană, nicidecum pentru condițiile meteo”, a precizat Sebastian Marinescu.

ACTUALIZARE 12.00 În acest moment, aproximativ 40 de salvatori montani și voluntari acționează în teren în mai multe zone.

O echipă de prim răspuns se îndreaptă spre Valea Țigănești, unde a fost semnalată o persoană căzută, iar o altă echipă intervine în zona Valea Mălăiești, după apariția unui urs pe traseu, pentru a securiza zona și persoanele aflate în apropiere.

Operațiunile se desfășoară în condiții dificile, cu vizibilitate redusă, strat de zăpadă și teren alunecos.

Știrea inițială

Incidentul s-a produs în zona Cabanei Mălăiești – refugiul Țigănești, din Munții Bucegi, unde mai mulți participanți la competiția „Transilvania 100” au alunecat pe gheață și au căzut în zone cu relief accidentat.

Potrivit autorităților, cinci persoane au fost recuperate de echipele de salvare, toate fiind conștiente și cooperante, dar cu simptome ușoare de hipotermie. Acestea au fost transportate la Cabana Mălăiești pentru evaluare medicală și monitorizare.

Totodată, în apropierea refugiului Țigănești, într-o râpă, salvatorii au identificat alte trei persoane: o persoană conștientă, cu multiple traumatisme, pentru care se desfășoară operațiunea de recuperare; o persoană aflată în hipotermie și o persoană conștientă, cu fractură de bazin, traumatism cranio-cerebral și fractură la membrul superior drept.

Intervenția este îngreunată de condițiile meteorologice nefavorabile și de vizibilitatea extrem de redusă, de aproximativ 100-150 de metri. Din acest motiv, elicopterul SMURD solicitat la fața locului nu poate interveni aerian pentru moment.

Misiunea de salvare este în desfășurare, la fața locului acționând echipe ale Salvamont Brașov și Jandarmeriei Brașov.

