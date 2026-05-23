Live TV

News Alert Intervenție în Munții Bucegi: 12 oameni au avut nevoie de Salvamont, pe traseul unui ultramaraton. În zonă a apărut și un urs

Data actualizării: Data publicării:
Elicopter SMURD în zbor.

12 participanți ai competiției de alergare montană „Transylvania 100” au alunecat, sâmbătă, 23 mai, pe porțiuni acoperite cu gheață și au căzut în zone greu accesibile din Munții Bucegi. Salvatorii i-au găsit în stare de hipotermie și cu multiple fracturi. Pe traseu a fost semnalată și prezența unui urs. Din cauza condițiilor meteo dificle și a vizibilității reduse, elicopterul SMURD nu poate interveni.

 

ACTUALIZARE 12.50  Până în acest moment, au fost înregistrate 13 incidente, dintre care 12 persoane au avut nevoie de intervenția salvamontiștilor, după ce au căzut pe porțiuni acoperite cu gheață. Într-un alt caz, echipele au intervenit după semnalarea apariției unui urs pe traseu.

„Am trimis o echipă în zonă tocmai pentru a preîntâmpina alte incidente și a alunga ursul. Într-adevăr, au avut loc patru incidente mai grave, dar colegii mei au ajuns la victime, le-au stabilizat și una dintre ele este în coborâre spre Bran. A fost pre-alertat și elicopterul SMURD, dar din cauza plafonului de nori și a ceții nu poate să ajungă în locații. Sperăm să putem face o joncțiune la un moment dat, mai jos, în zona inferioară, pentru că altfel deplasarea ar dura undeva la 6-7 ore”, a declarat, la Digi24, Sebastian Marinescu, vicepreședinte Salvamont România.

Potrivit acestuia, echipele Salvamont au avertizat încă de ieri organizatorii asupra condiițiilor meteo nefavorabile și au recomandat suplimentarea echipajelor de intervenție. În ciuda incidentelor, competiția continuă, a transmis vicepreședintele Salvamont România.

„Ieri am trimis o recomandare organizatorului cu măsuri de suplimentare a echipelor de prim răspuns, a voluntarilor și verificarea foarte atentă a participanților pentru a ne asigura ca au echipamentul adecvat pentru a parcurge zonele respective. Participanții erau echipați pentru alergare montană, nicidecum pentru condițiile meteo”, a precizat Sebastian Marinescu.

ACTUALIZARE 12.00 În acest moment, aproximativ 40 de salvatori montani și voluntari acționează în teren în mai multe zone.

O echipă de prim răspuns se îndreaptă spre Valea Țigănești, unde a fost semnalată o persoană căzută, iar o altă echipă intervine în zona Valea Mălăiești, după apariția unui urs pe traseu, pentru a securiza zona și persoanele aflate în apropiere.

Operațiunile se desfășoară în condiții dificile, cu vizibilitate redusă, strat de zăpadă și teren alunecos.

Știrea inițială

Incidentul s-a produs în zona Cabanei Mălăiești – refugiul Țigănești, din Munții Bucegi, unde mai mulți participanți la competiția „Transilvania 100” au alunecat pe gheață și au căzut în zone cu relief accidentat.

Potrivit autorităților, cinci persoane au fost recuperate de echipele de salvare, toate fiind conștiente și cooperante, dar cu simptome ușoare de hipotermie. Acestea au fost transportate la Cabana Mălăiești pentru evaluare medicală și monitorizare.

Totodată, în apropierea refugiului Țigănești, într-o râpă, salvatorii au identificat alte trei persoane: o persoană conștientă, cu multiple traumatisme, pentru care se desfășoară operațiunea de recuperare; o persoană aflată în hipotermie și o persoană conștientă, cu fractură de bazin, traumatism cranio-cerebral și fractură la membrul superior drept.

Intervenția este îngreunată de condițiile meteorologice nefavorabile și de vizibilitatea extrem de redusă, de aproximativ 100-150 de metri. Din acest motiv, elicopterul SMURD solicitat la fața locului nu poate interveni aerian pentru moment.

Misiunea de salvare este în desfășurare, la fața locului acționând echipe ale Salvamont Brașov și Jandarmeriei Brașov.

sursa foto: Salvamont Brașov
sursa foto: Salvamont Brașov
Deschide galeria foto

sursa foto: Salvamont Brașov | Poza 1 din 3
sursa foto: Salvamont Brașov
sursa foto: Salvamont Brașov | Poza 2 din 3
sursa foto: Salvamont Brașov
sursa foto: Salvamont Brașov | Poza 3 din 3
sursa foto: Salvamont Brașov
,

Editor : A.P.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
bataie centrul vechi ucraineni motoclisti romani jandarmi
1
Bătaie în Centrul Vechi din Capitală între ucraineni și o bandă de motocicliști români...
Alexandra Căpitănescu cântând „Choke Me”.
2
„Ceva s-a întâmplat cu ea”. O membră a juriului din Moldova explică de ce a primit...
maia sandu sustine un discurs
3
Maia Sandu, despre aderarea Republicii Moldova la UE: „Dacă acest lucru nu va funcţiona...
mario iorgulescu
4
Mario Iorgulescu a fost condamnat definitiv la 8 ani și 8 luni de închisoare
Peter Magyar.
5
Peter Magyar: După războiul din Ucraina, toată Uniunea Europeană va reveni la gazul...
A fost invitată la nunta anului, dar i s-a transmis să meargă neînsoțită: "Jenant! Nu cred că voi participa"
Digi Sport
A fost invitată la nunta anului, dar i s-a transmis să meargă neînsoțită: "Jenant! Nu cred că voi participa"
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
schior
Schiorul care a murit în urma avalanșei din Bucegi era ofițer ISU. Mesajul transmis de colegii lui
elicopter dsu
Avalanşă pe Valea Coştilei din Bucegi, un bărbat surprins de zăpadă a murit. Noi imagini din timpul operațiunii de salvare
Whale stranded on the Baltic Sea coast - rescue underway
Intervenție de urgență pe coasta Mării Baltice pentru salvarea unei balene eșuate, în nordul Germaniei
bolojan carburanti
Ilie Bolojan, discuții cu Alexandru Nazare și Bogdan Ivan pentru reducerea prețurilor la carburanți: „Refuz să vând soluții populiste”
pompa de benzina
Bolojan, despre prețurile carburanților: „Va trebui să vedem ce se poate face, în aşa fel încât să liniştim lucrurile”
Recomandările redacţiei
Zelensky Holds Press Conference In Kyiv
Cum răspunde Volodimir Zelenski propunerii ca Ucraina să devină...
drona
Noi alerte în Tulcea, din cauza atacurilor ruse cu drone asupra...
steaguri ale sua si iranului
Iranul acuză SUA de sabotarea discuțiilor de pace. Speculații privind...
bratari
Comoară ascunsă în urmă cu 3.000 de ani, descoperită în Prahova. Ar...
Ultimele știri
Bruxellesul a respins cererea Marii Britanii de se reintegra în piața unică europeană pentru bunuri. Care e motivul
Un copac uriaș s-a prăbușit într-un parc din centrul Bucureștiului, peste o alee tranzitată zilnic de sute de oameni
Marco Rubio, în vizită oficială în India, ca să repare parteneriatul afectat de tarifele vamale impuse de Donald Trump
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
A slăbit 136 kg și a izbucnit în plâns într-o cabină de probă. Motivul emoționant pentru care mii de femei au...
Cancan
Ultimele imagini cu Amiana Păștină înainte să își ia viața. Ce s-a aflat despre femeia care și-a omorât mama...
Fanatik.ro
Cum a ajuns Mitică Dragomir să aibă expoziții de pictură: “Am vândut tablouri de zeci de mii dolari! Mi-am...
editiadedimineata.ro
Incidentele cu drone din spațiul NATO devin combustibil pentru dezinformarea rusă
Fanatik.ro
Bombă: Daniel Pancu nu mai pleacă la Rapid și rămâne la CFR Cluj! Giovanni Becali: „Are contract”. Exclusiv
Adevărul
Valea Mureșului, drumul castelelor nobiliare uitate. Aproape 100 de palate și conace vechi, înșirate pe...
Playtech
Cât costă o călătorie cu noul Orient Express pe ruta Roma-Istanbul. Trenul de lux va opri și în România
Digi FM
Elena Merișoreanu, adevărul despre intervențiile estetice la 78 de ani: „Îmi place să mă îngrijesc”
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
"Telenovela" Radu Drăgușin s-a încheiat! ADIO, Tottenham
Pro FM
Loredana Groza, antrenament în colanți mulați și top scurt. În câteva săptămâni împlinește 56 de ani, dar e...
Film Now
Prima imagine din „The Resurrection of the Christ”. Mel Gibson: E mai mult decât un film, este misiunea mea...
Adevarul
Dezbatere aprinsă pe tema divulgării salariului la recrutare. Ce spun angajatorii și angajații. „Să lucrezi...
Newsweek
DEZASTRU Pensia medie a crescut cu 10 lei, cea de invaliditate a scăzut cu 35 lei într-un an. Inflația e 10%
Digi FM
Când intră pensiile în iunie 2026. Milioane de români vor primi banii mai târziu
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
5 obiceiuri de dimineață la care un neurolog a renunțat. Cum îți sabotezi creierul fără să-ți dai seama
Digi Animal World
Ce înseamnă când pisica ta doarme la picioarele tale. Mulți stăpâni nu știau asta
Film Now
Antonio Banderas, reacție fermă după zvonurile privind probleme financiare: „Sunt foarte bine!” Cum justifică...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...