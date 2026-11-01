Intervenție cu scandal în Constanța: un polițist a fost lovit de un bărbat. Acesta este cercetat pentru ultraj

Un polițist a fost lovit de un bărbat în vârstă de 35 de ani, sâmbătă seară, în municipiul Constanța. Agentul intervenise pentru aplanarea unui conflict în familie. În urma incidentului, bărbatul a fost imobilizat și este, în prezent, cercetat pentru ultraj, potrivit News.ro.

Incidentul a avut loc pe strada B.P. Hasdeu din Constanța.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Constanța, polițiștii Secției 2 au fost sesizați printr-un apel la 112 cu privire la un conflict între două persoane.

Ajunși la fața locului, aceștia au identificat doi bărbați, în vârstă de 72 și 35 de ani, tată și fiu.

La vederea forţelor de ordine, bărbatul de 35 de ani a manifestat un comportament agresiv, lovind un poliţist şi adresând injurii. Acesta a fost imobilizat și condus la sediul Poliției și este cercetat acum pentru ultraj.

În ceea ce privește conflictul familial, bărbatul de 72 de ani a refuzat să completeze formularul de evaluare a riscului. Polițiștii i-au adus la cunoștință drepturile prevăzute de lege în privința emiterii unui ordin de protecție.

Editor : A.P.