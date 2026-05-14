Live TV

Video Intervenţie pentru salvarea a doi copii căzuţi într-un lac din Chitila. Au fost scoși din apă și sunt transportați la spital

Data actualizării: Data publicării:
chitila
Sursa: captură video

Pompieri şi scafandri au intervenit, joi după-amiază, pentru salvarea a doi copii care au căzut într-un lac din Chitila, judeţul Ilfov. Unul dintre ei a fost scos la mal conştient, iar al doilea a fost resuscitat de salvatori şi urmează să fie dus la spital cu elicopterul SMURD.

ACTUALIZARE 2.56 „În momentul de față, cea de-a doua victimă prezintă semne vitale. Aceasta va fi transportată la spital”, anunță ISU București Ilfov.

Știrea inițială: „În urmă cu scurt timp am fost solicitaţi să intervenim pentru salvarea a două persoane minore în pericol de înec pe strada Rozelor, localitatea Chitila, Ilfov. La sosirea primelor echipaje de intervenţie, prima persoană era deja extrasă la mal, conştientă. Aceasta este în grija echipajelor medicale”, a anunţat ISU Bucureşti-Ilfov.

Pima victimă va fi transportată la spital cu elicopterul SMURD.

„Echipajele de scafandri au extras cea de-a doua victimă, inconştientă. În momentul de faţă se fac manevre de resuscitare”, a precizat sursa citată.

Editor : M.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
lukasenko
1
„Ne pregătim cu toții pentru război”: Președintele Belarusului, Aleksandr Lukașenko...
Salvatorii au ajuns la copilul dat dispărut de trei zile.
2
Copilul din Sibiu dispărut luni a fost găsit: „E ud, e înghețat, dar e bine”. Salvatorii...
Administratia Prezidentiala 112
3
Ce nume de tehnocrați ia în calcul Nicușor Dan pentru funcția de premier (surse)
ILUSTRATIE_SALA_MUNTENIA_GUVERN_07_INQUAM_Photos_Octav_Ganea
4
Reacția Guvernului, după ce Ucraina a inclus România pe lista țărilor cu care acceptă...
copil_cautat_sibiu
5
„A intrat în tufe și nu știu ce s-a putut întâmpla”. Mărturia tatălui copilului căutat cu...
După ce a luat titlul și Cupa, Cristi Chivu a spus-o prima dată: ”M-a durut că au văzut fiicele mele”
Digi Sport
După ce a luat titlul și Cupa, Cristi Chivu a spus-o prima dată: ”M-a durut că au văzut fiicele mele”
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
N16 VOLUNTARI SE VREA MUNICIPIU-BETA 110526_00459
Voluntari ar putea deveni capitala Ilfovului. Localnicii se tem de taxe mai mari: „N-avem spital, n-avem infrastructură”
polițist și uniforma de polițist
Fetiţă rănită grav după ce a fost atacată de un bărbat, pe o stradă din Alba Iulia. Tatăl a sunat la 112
Karoline Leavitt. Foto Instagram
Secretara de presă a Casei Albe, Karoline Leavitt, a născut o fetiță
tir hartie
Un TIR încărcat cu 2 tone de hârtie a luat foc pe DN 7. Pompierii au stins flăcările, dar cabina camionului şi hârtia au ars complet
masina de politie
Tragedii la indigo în Craiova și Vrancea. Doi copii lăsați nesupravegheați au murit înecați
Recomandările redacţiei
foto articol zelenski
Cum încearcă presa rusă să creeze tensiuni între București și Kiev cu...
daniel daianu
Daniel Dăianu respinge scenariul unui „dezastru economic”, după noile...
sigla psd
PSD îi cere lui Bolojan să-și asume răspunderea politică pentru...
diana buzoianu
Diana Buzoianu acuză de manipulare sindicatul de la Apele Române care...
Ultimele știri
După Trump, și Putin va merge în China. Kremlinul anunță că pregătirile pentru vizită „aproape că s-au încheiat”
Donald Trump l-a invitat pe Xi Jinping la Casa Albă. Când ar urma să aibă loc întâlnirea
Comisia Europeană a dat undă verde preliminară celei de-a patra cereri de plată din PNRR. Ce sumă poate încasa România
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Zâmbet de Hollywood, rochie de prințesă. Iulia Vântur, emoții și o apariție de poveste la Cannes 2026, în...
Cancan
Andreea Sasu a fost dusă din nou de urgență la spital. Philipp Plein, mesaj sfâșietor
Fanatik.ro
Radu Constantea, președintele lui U Cluj, acuzații explozive: „Vânt cam puternic spre Craiova. Toată lumea e...
editiadedimineata.ro
Cum exploatează Rusia marile evenimente internaționale pentru a răspândi dezinformare
Fanatik.ro
Și-a cerut iubita în căsătorie într-o destinație de vacanță exotică, iar acum s-a aflat data nunții. Când se...
Adevărul
Răsturnare de situație - sesizarea CCR pe industria de apărare, considerată nulă. Motivul: mandatul expirat...
Playtech
Ce avere are Emmanuel Macron. Câți bani a strâns președintele Franței și ce salariu încasează în fiecare lună
Digi FM
„Bolojan să facă un pas în lateral". Fostul președinte acuză „furtul alegerilor din 2024"
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Fără precedent: Metallica a scris istorie pe Arena Națională! Melodia românească pe care a cântat-o
Pro FM
Loredana Groza, criticată dur de fani după o transformare provocatoare: „Fel de fel de maimuțăreli!”
Film Now
Vin Diesel, moment emoționant cu fiica lui Paul Walker la Cannes. Meadow Walker abia și-a putut stăpâni...
Adevarul
Cum a fost umilită Grecia în plină criză a datoriilor: „Vindeți Acropole ca să faceți rost de bani”
Newsweek
Banii din Pilonul II de pensii vor putea fi investiți în industria de armament. Toate partidele sunt de acord
Digi FM
A vrut chipul perfect și a ajuns să nu mai vadă. Intervenția estetică care era cât pe ce să-l lase orb pe un...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Ce efecte are cafeaua asupra intestinului și creierului. Descoperirea surprinzătoare a cercetătorilor
Digi Animal World
Momentul când un grup de șerpi iese din hibernare, surprins de un angajat al unui parc. Imaginile sunt virale
Film Now
Săruturi pe străzile din Roma. Mel Gibson și-a refăcut viața după despărțirea de Rosalind. O italiancă mult...
UTV
Cabral și Andreea Ibacka sunt în centrul zvonurilor despre divorț. Fanii au observat că nu mai poartă...