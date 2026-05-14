Pompieri şi scafandri au intervenit, joi după-amiază, pentru salvarea a doi copii care au căzut într-un lac din Chitila, judeţul Ilfov. Unul dintre ei a fost scos la mal conştient, iar al doilea a fost resuscitat de salvatori şi urmează să fie dus la spital cu elicopterul SMURD.

ACTUALIZARE 2.56 „În momentul de față, cea de-a doua victimă prezintă semne vitale. Aceasta va fi transportată la spital”, anunță ISU București Ilfov.

Știrea inițială: „În urmă cu scurt timp am fost solicitaţi să intervenim pentru salvarea a două persoane minore în pericol de înec pe strada Rozelor, localitatea Chitila, Ilfov. La sosirea primelor echipaje de intervenţie, prima persoană era deja extrasă la mal, conştientă. Aceasta este în grija echipajelor medicale”, a anunţat ISU Bucureşti-Ilfov.

Pima victimă va fi transportată la spital cu elicopterul SMURD.

„Echipajele de scafandri au extras cea de-a doua victimă, inconştientă. În momentul de faţă se fac manevre de resuscitare”, a precizat sursa citată.

