Intrarea Domnului în Ierusalim 2026: Sărbătoare cu cruce roșie în calendar. Ce trebuie să facă românii de Florii

La 5 aprilie 2026 este marcată Intrarea Domnului în Ierusalim, sărbătoare cunoscută în tradiția populară drept Duminica Floriilor. Evenimentul deschide Săptămâna Mare, o perioadă cu puternică încărcătură spirituală pentru crestinii ortodocși, dedicată pregătirii pentru rememorarea Patimilor și a Învierii lui Hristos. Începând din această zi sunt oficiate Deniile, slujbe specifice care evocă ultimele momente din viața Mântuitorului. De asemenea, sunt păstrate numeroase tradiții și obiceiuri transmise de-a lungul timpului, până la celebrarea Paștelui.

Intrarea Domnului în Ierusalim 2026: Evenimentul care deschide Săptămâna Mare

Semnificația spirituală a zilei

„Duminica Floriilor, sărbătoare care precede Paștele cu o săptămână, marchează Intrarea Domnului în Ierusalim și începutul Săptămânii Mari. Semnificația acestei zile depășește dimensiunea comemorativă, fiind asociată cu reflecția interioară, rugăciunea și nevoia de înnoire spirituală.

Din perspectivă teologică, Intrarea în Ierusalim subliniază smerenia lui Iisus ca Împărat al păcii și recunoașterea Sa drept Mântuitor. Spre deosebire de liderii vremii, care căutau puterea prin forță, Hristos își asumă rolul de slujitor și sacrificator. Momentul intrării în cetate devine astfel o prefigurare a Crucii și o invitație pentru fiecare credincios de a-și urma calea cu acceptare și ascultare.

Arta creștină și iconografia au redat această scenă de-a lungul secolelor într-o varietate de feluri, reflectând atât importanța sa religioasă, cât și impactul cultural. Picturile și mozaicurile ce îl înfățișează pe Hristos călare pe măgăruș și întâmpinat de mulțimi sunt reproduse în biserici, în manuale de cateheză și în opere de artă sacre din întreaga lume.”, a explicat pentru Digi24.ro preotul Dan Damaschin

Drumul spre Ierusalim: Călătoria și primirea triumfală

Drumul parcurs de Iisus din Betania către Ierusalim marchează începutul unui moment esențial din Săptămâna Mare. Cele două localități sunt situate la doar câțiva kilometri distanță, în apropierea Ierusalimului. Înainte de intrarea în cetate, acesta trimite doi ucenici să aducă un măgăruș tânăr, nefolosit până atunci, gest care împlinește profeția lui Zaharia privind venirea unui împărat al păcii.

Alegerea acestui animal, asociat cu blândețea și simplitatea, contrastează puternic cu imaginea liderilor militari ai epocii și transmite un mesaj clar despre natura pașnică a misiunii sale.

În apropierea Ierusalimului, Iisus este întâmpinat cu entuziasm de mulțimi, care își aștern hainele și ramuri verzi pe drum și strigă „Osana!”, în semn de recunoaștere a statutului său de eliberator.

Această primire triumfală reflectă, pe de o parte, speranța unei eliberări de sub dominația romană, iar pe de altă parte, semnificația spirituală profundă a momentului, asociată cu biruința asupra păcatului și a morții, prefigurată de jertfa ce va urma.

Intrarea în Ierusalim marchează astfel nu doar un episod de sărbătoare, ci și începutul Săptămânii Mari. Aceasta este urmată de episodul curățirii Templului, prin care Hristos condamnă formalismul religios și practicile corupte, reafirmând importanța unei relații autentice cu Dumnezeu și amplificând tensiunile cu autoritățile religioase ale vremii.

Tradiții și obiceiuri de Duminica Floriilor

„De Duminica Floriilor, tradiția ortodoxă presupune participarea la slujbă cu ramuri verzi, cunoscute sub denumirea de stâlpări, care sunt sfințite în cadrul liturghiei. În spațiul românesc, în locul ramurilor de palmier amintite în textele biblice, sunt folosite cel mai frecvent crenguțe de salcie sau finic, considerate simboluri ale întâmpinării lui Iisus la intrarea în Ierusalim.

La finalul slujbei, preotul rostește rugăciuni de binecuvântare și stropește ramurile cu agheasmă. Ulterior, acestea sunt duse în locuințe și așezate, de regulă, la icoane sau în locuri speciale, fiind păstrate pe tot parcursul anului. În credința populară, ele sunt asociate cu protecția divină și binecuvântarea asupra casei și familiei.

În unele comunități, se păstrează și obiceiul oferirii unor mici cruci împletite din frunze verzi. Semnificația lor simbolică trimite la valorile fundamentale ale vieții spirituale, precum credința, modestia și rugăciunea, repere esențiale în viața de zi cu zi.

Procesiuni religioase

Un alt obicei specific acestei sărbători îl reprezintă organizarea procesiunilor sau a pelerinajelor religioase. Acestea au loc fie în ajunul Floriilor, fie în ziua celebrării, și presupun deplasări organizate între mai multe lăcașuri de cult.

Procesiunile au o puternică valoare simbolică, reconstituind ieșirea mulțimilor în întâmpinarea Mântuitorului pe drumul spre Ierusalim. Totodată, ele sunt asociate cu binecuvântarea comunității locale, fiind percepute ca un gest de protecție și unitate spirituală.

Dezlegare la pește

Duminica Floriilor este marcată în calendarul ortodox cu cruce roșie și are un caracter festiv, chiar dacă se încadrează în perioada Postului Paștelui. Cu această ocazie, este permis consumul de pește și icre, o rânduială aparte care evidențiază importanța sărbătorii și o diferențiază de celelalte zile de post. Semnificația acestui moment depășește însă aspectul alimentar, fiind considerat un prilej de pregătire spirituală înaintea Săptămânii Mari.”, conchide sursa Digi24.ro

