Intrarea în Biserică a Maicii Domnului. Cel mai important îndemn al preotului: „Un gest simplu, dar încărcat de simbolism”

Data publicării:
Intrarea Maicii Domnului în Biserică. Foto Getty Images
Intrarea Maicii Domnului în Biserică: Tradiții pe 21 noiembrie

Pe 21 noiembrie, credincioșii ortodocși sărbătoresc Intrarea Maicii Domnului în Biserică, un praznic deosebit de important în calendarul religios. Evenimentul comemorează momentul în care Fecioara Maria a fost dusă la templu de părinții ei, Ioachim și Ana, gest care simbolizează puritatea, devotamentul și începutul unei vieți consacrate lui Dumnezeu.

Sărbătorită anual la sfârșitul lunii noiembrie, această zi marchează începutul unei perioade de pregătire spirituală până la sărbătoarea Crăciunului.

Intrarea Maicii Domnului în Biserică: Tradiții pe 21 noiembrie

„Pe 21 noiembrie, în tradiția românească, oamenii împart colaci, fructe și pește, fiecare preparat având o semnificație aparte. Colacii, rotunzi și adesea frumos împletiți, simbolizează belșugul și continuitatea vieții, aducând bucurie celor care îi primesc. Fructele reprezintă roadele muncii și darurile naturii, fiind oferite ca semn de mulțumire și prosperitate. Peștele, un simbol al credinței și al comuniunii, amintește legătura dintre oameni și spiritualitate.

Împărțirea acestor alimente nu este numai un gest de ospitalitate, ci și o formă de a aduce împreună familia, vecinii și comunitatea, răspândind bucurie și generozitate în această zi specială.”, a explicat pentru Digi24.ro preotul Dan Damaschin

În tradiția românească, Vovidenia este o zi încărcată de semnificații și obiceiuri menite să aducă lumină, protecție și bucurie în suflete.

„În această zi este bine să aprindem o lumânare pentru a aduce claritate minții, a ocroti familia și a păstra vie amintirea celor dragi trecuți în neființă. Este un gest simplu, dar încărcat de simbolism, care ne amintește că lumina și binele încep din interior.

În zi de sărbătoare, părinții sunt îndemnați să meargă cu copiii la biserică, pentru a primi binecuvântarea și împărtășania, un gest care ocrotește sufletele celor mici și le insuflă, încă din fragedă copilărie, importanța rugăciunii.

În unele regiuni ale țării, în ziua praznicului, casele sunt stropite cu apă sfințită, drept simbol al curățirii și al chemării păcii și liniștii în cămin. Acest obicei ne amintește că protecția și armonia trebuie să înceapă în propria locuință, aducând o stare de echilibru și siguranță pentru întreaga familie. Toate aceste practici se leagă firesc de credința că Maica Domnului aduce ocrotire caselor și familiilor care o primesc cu rugăciune și fapte bune. Vovidenia devine, astfel, nu numai o zi a ritualurilor, ci un prilej de conexiune între oameni, între generații și între credință și viața de zi cu zi.”, a adăugat preotul

Obiceiuri interzise în ziua sărbătorii

„În această zi sfântă, nu este bine să lucrăm în gospodărie, ci să ne aplecăm inimile spre rugăciune și liniște. Rânduiala de a nu lucra nu este o simplă regulă, ci o chemare la pace și împăcare, un prilej de a ne conecta cu Dumnezeu și de a lăsa grijile cotidiene deoparte.

Evitarea certurilor în casă se transformă într-un adevărat îndemn al inimii, menită să păstreze armonia și iubirea între cei dragi, astfel încât pacea să domnească în familie și fiecare să simtă prezența blândeții și a respectului reciproc. Totodată, trebuie să știm că această zi ne aduce aminte de harul lui Dumnezeu, simbolizat de ideea „deschiderii cerului”, care se revarsă cu îndurare peste cei ce păzesc rânduielile cu credință și care pot, cu suflet curat, să pună o dorință spre împlinire.

Postul, chiar și cu dezlegarea la pește, ne pregătește sufletul pentru întâlnirea cu Hristos, iar respectarea acestor rânduieli și sporirea faptelor bune ne apropie de curățirea inimii.”, conchide Părintele Dan Damaschin

