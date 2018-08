Întrebări fără răspuns după incendiul devastator care a distrus Palatul Episcopal din Oradea

La aproape 24 de ore de la producerea celui mai mare incendiu din ultimii ani din Oradea, rămân multe semne de întrebare privind cauzele producerii incendiului şi a modului în care s-a intervenit. Pompierii au avut probleme cu scara autospecialei, în timp ce martorii susţin că intervenţia salvatorilor a lăsat de dorit.

Nu doar flăcările violente le-au pus probleme pompierilor, ci şi propriul echipament. În timp ce focul mistuia acoperişul palatului episcopal, salvatorii s-au chinuit minute bune să ridice scara maşinii speciale.

„Mă miră că au scara asta mare şi nu lucrează cu scara de la 40 de metri cu ea. Că ar putea să lucreze deasupra.”

„Dar trebuia din partea asta să dea cu furtunul!”

„Pompierii nu-şi fac treaba cum trebuie. Atâtea maşini să nu stingă un foc, e ceva... „ - povesteau oamenii prezenţi la faţa locului.

Martorii spun că intervenţia pompierilor a fost îngreunată şi de faptul că doi dintre cei cinci hidranţi din apropierea palatului episcopal nu funcţionau. Localnicii sunt contrazişi însă de prefectul de Bihor.

Ioan Mihaiu, prefect de Bihor: „Informaţii false, referitor la sursa de apă, cum că a fost o pauză de 20-30 de minute în care nu s-a acţionat pentru că nu au funcţionat hidranţii. Într-adevăr, hidranţii nu au avut presiune. Exista apă, dar hidranţii nu au avut presiune”.

Cu o oră înainte de a izbucni incendiul la Episcopie, pompierii nu ar fi intervenit deloc la un apel care anunţa că un cablu de pe un stâlp de electricitate din zonă a luat foc.

La ora 20. 45 de minute, un cetăţean a sunat la numărul de urgenţă 112. Le-a transmis autorităţilor că pe strada din dreptul Episcopiei mirose puternic a fum, iar un cablu de la iluminatul electric era cuprins de flăcări.

Martor: „Între timp am observat că şi poliţia locală a observat acelaşi lucru şi au anunţat şi ei prin dispecerat. Au zis repede prin staţie să vină pompierii şi după nu s-a întâmplat absolut nimic. Am ramas în zonă aproximativ 20-30 de minute. Nu am observat să vină o maşină de la pompieri”.

Pompierii nu au apărut, în schimb a venit ploaia care a stins flăcările.

FOTO: INQUAM Photos - Sebastian Tonţ

Etichete:

,

,