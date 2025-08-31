Interpolul cere ajutorul publicului pentru identificarea unei femei care a fost găsită moartă în Ibiza și se crede că este din România. Ancheta s-a blocat de mai multe ori din cauza misterului care învăluie povestea acestei femei.

În 2019, un grup de turiști a ieșit în largul coastelor orașului Ibiza cu o barcă și a găsit plutind pe apă cadavrul unei femei. Au chemat poliția și de aici a început această anchetă greoaie cu atât de puține informații găsite în atât de mulți ani scurși de atunci, potrivit corespondentului Digi24 în Spania Alin Petrică.

Autoritățile au făcut la un moment dat interogări într-un cartier de lux al orașului Ibiza, printre prostituatele din Europa de Est. Și-au dat seama că victima era una dintre ele și martorii spun că era o femeie din România, că era foarte tăcută, chiar avea porecla de „introvertita” și că fix cu o zi înainte de găsirea cadavrului plecase cu mai mulți bărbați, clienți din Orientul Apropiat, pe un iaht. De atunci nu se mai știe nimic de ea.

Introvertita, femeia găsită moartă în Ibiza. Portret făcut de Interpol

Toate aceste date au fost adunate, iar acum Interpolul a decis să ceară ajutorul oamenilor, cetățenilor din Uniunea Europeană, pentru a o identifica. Au făcut și portretul ei, au spus că avea 1.60m, că avea ochii albaștri, că avea între 25 și 30 de ani atunci când dispăruse. Interpolul cere ajutor tuturor care ar putea să o cunoască. Oricine are informații poate să intre pe site-ul Interpol sau să anunțe autoritățile locale.

Editor : Ș.R.